Μικρή παράταση στο πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας της ΔΥΠΑ για γυναίκες και πράσινη οικονομία

Η δράση προβλέπει επιχορήγηση 17.500 ευρώ για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και στοχεύει στην ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και της μικρής επιχειρηματικότητας.

ΔΥΠΑ
18 Μαρ. 2026 10:30
Pelop News

Παρατείνεται έως τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 στις 15:00 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ανέργων 18-29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία. Το πρόγραμμα επιχορηγεί με 17.500 ευρώ τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Στόχος της 12μηνης δράσης είναι η προώθηση της αυτοαπασχόλησης και η ίδρυση νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από 2.114 ανέργους, δίνοντας διέξοδο σε νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις άνεργες γυναίκες, αλλά και σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τους τομείς της ψηφιακής και της πράσινης οικονομίας.

Η επιχορήγηση των 17.500 ευρώ καταβάλλεται σε τρεις δόσεις, ανάλογα με τη βιωσιμότητα και τη συνεχή λειτουργία της επιχείρησης:

  • 1η δόση: 4.700 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας
  • 2η δόση: 6.400 ευρώ, μετά τη συμπλήρωση έξι μηνών λειτουργίας, έπειτα από επιτόπια επαλήθευση
  • 3η δόση: 6.400 ευρώ, μετά τη συμπλήρωση δώδεκα μηνών λειτουργίας, κατόπιν νέας αυτοψίας

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, ηλικίας 18 έως 29 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΑΕΚ) και υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης μαζί με επιχειρηματικό σχέδιο.

Για τη χρηματοδότηση απαιτείται η υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση είναι διαθέσιμες στην επίσημη ανακοίνωση της ΔΥΠΑ.

