«Ο τελευταίος άξονας ασφαλείας της Δύσης προς τη Μέση Ανατολή» – Μικτή δύναμη με 2.500 προσωπικό θα επιβάλει σταθερότητα στην ανατολική Μεσόγειο

Μικρό ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο: Γεωπολιτικοί αναλυτές μιλούν για τη συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ Το σχέδιο της Ταξιαρχίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ όπως το σχεδίασε ο γεωπολιτικός αναλυτής Αλέξανδρος Ιτιμούδης
23 Δεκ. 2025 14:00
«Η Ελλάδα πράττει το καθήκον της, προωθώντας την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ανατολική Μεσόγειο».
Αυτό απαντούν οι γεωπολιτικοί αναλυτές στην εφημερίδα «Πελοπόννησος», στην ερώτηση για το ποιος είναι ο στόχος της τριπλής συμμαχίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

Ο Αλέξανδρος Ιτιμούδης χαρακτήρισε τη συνεργασία ως «ένα μικρό ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο», το οποίο έχει ως στόχο «την ασφαλειοποίηση της περιοχής και των ενεργειακών έργων σε αυτήν». Παράλληλα, προσέθεσε με έμφαση ότι «είναι δυνατή η δημιουργία κοινού αεροπορικού βραχίονα ελληνισμού-Ισραήλ», καθώς «η πολεμική αεροπορία της Ελλάδας μπορεί άνετα να φτάσει στην Κύπρο». Μας θύμισε, μάλιστα, ότι πριν από τρία χρόνια ελληνικά F-16 και γαλλικά Rafale έφτασαν στη Μεγαλόνησο «κάτω από τη μύτη της Τουρκίας», ενώ «φέτος Ελλάδα και Ισραήλ πραγματοποίησαν στην περιοχή εναέριο ανεφοδιασμό».

Από την πλευρά του, ο αντιστράτηγος εα Κωνσταντίνος Κούσαντας, έδωσε χθες στον Peloponnisos FM 103,9 αναλυτικές λεπτομέρειες για την Ταξιαρχία Ταχείας Επέμβασης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: «Πρόκειται για τον τελευταίο άξονα ασφάλειας της Δύσης προς τη Μέση Ανατολή. Εχει γίνει σημαντική προεργασία για την Ταξιαρχία, η οποία θα αποτελείται από 2.500 άτομα, 1.000 από την Ελλάδα, 1.000 από το Ισραήλ και 500 από την Κύπρο. Παράλληλα, θα είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα δύο μοίρες αεροσκαφών σε Ελλάδα και Ισραήλ, που θα διαθέτουν από 18-20 αεροσκάφη η κάθε μια, Rafale ή F-16 Viper η Ελλάδα και F-35 το Ισραήλ. Επίσης, η Ταξιαρχία θα ενισχύεται από μια κορβέτα κι ένα υποβρύχιο από το Ισραήλ και από μια φρεγάτα κι ένα υποβρύχιο από την Ελλάδα. Με όλα τα παραπάνω, μπορούμε να πούμε ότι η Κύπρος κείται κοντά κι όχι μακράν». Και ο Κ. Κούσαντας πρόσθεσε τα εξής: «Η Πολεμική μας Αεροπορία έχει 71 αεροσκάφη 4,5ης γενιάς, 24 Rafele και 47 F-16 Viper, ενώ έως το τέλος του 2026 θα εκσυγχρονιστούν και τα 38 F-16 block 50 που διαθέτουμε. Η Τουρκία δεν έχει ούτε ένα αεροσκάφος 4,5ης γενιάς. Αν προσθέσουμε και τις φρεγάτες μας, που έχουν αυτονομία κίνησης 5.000χλμ., τότε αποκτούμε μεγάλο αβαντάζ σε οποιαδήποτε πρόκληση. Εχει γίνει μια κοσμογονία εξοπλισμών από τη χώρα μας. Γι΄ αυτό, λοιπόν, ας πάψουν οι κινδυνολογίες και τα φοβικά σύνδρομα».

Τέλος, ο Κ. Κούσαντας έκανε ένα σχόλιο και για τη χθεσινή συνάντηση σε επίπεδο αρχηγών κρατών στο Ισραήλ: «Είναι μια συνεργασία που τακτοποιεί τις εκκρεμότητες που είχαν απομείνει από τις παραμονές της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ το 2023. Οι πρωτοβουλίες είχαν δρομολογηθεί από την πρώτη θητεία Τραμπ, επί Πομπέο κι αφορούσαν ενέργεια, ασφάλεια και την αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου Λεβιάθαν, Καρίς και το Τανίν. Ολο αυτό βάζει τέλος στις όποιες αναθεωρητικές σκέψεις της Τουρκίας. Θυμίζω ότι τον Μάρτιο του 2019 στις ΗΠΑ είχε ψηφιστεί ο Νόμος ”Mediterranean Security”. Φυσικά προτεραιότητες είναι και το καλώδιο GSI, η αναβίωση του απαξιωμένου από την κυβέρνηση Μπάιντεν αγωγού ”Eastmed”, αλλά και η παρουσία ελληνικών δυνάμεων, τις οποίες θεωρεί φίλιες το Ισραήλ, στην υλοποίηση του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Με λίγα λόγια, η συνεργασία αυτή αποτελεί τεράστιο αντίβαρο στην επιθετικότητα της Τουρκίας και στα σχέδια περί ”Γαλάζιας Πατρίδας”».

