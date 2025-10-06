«Μιλάμε αλλά επικοινωνούμε;» – Δωρεάν εργαστήρι για ζευγάρια από το Κέντρο Πρόληψης «Καλλίπολις» στο Αίγιο

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας «Καλλίπολις» που λειτουργεί σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης & Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (Ε.Ο.Π.Α.Ε.) πρόκειται να υλοποιήσει εργαστήρι για ζευγάρια στο Αίγιο την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 και ώρες 18:00-20:30. Το εργαστήρι που θα έχει ως τίτλο: «Μιλάμε αλλά επικοινωνούμε;» υλοποιείται σε συνεργασία με την ομάδα εθελοντών ΔΙΕΞΟΔΟΣ Αιγίου και την στήριξη του Δήμου Αιγιαλείας.

Η εν λόγω δράση αποτελεί συνέχεια της περσινής πολύ επιτυχημένης εκδήλωσης με ανάλογο θέμα που πραγματοποιήθηκε στον χώρο της ομάδας «Διέξοδος», όπου πολλοί από τους συμμετέχοντες εξέφρασαν το ενδιαφέρον για περαιτέρω ενημέρωση και εκπαίδευση στο θέμα. Σκοπός είναι να συζητηθούν θέματα που σχετίζονται με την βελτίωση του κλίματος στη συντροφική σχέση και κατ’ επέκταση στην οικογένεια.

Στο εργαστήρι που πρόκειται να υλοποιηθεί με δωρεάν συμμετοχή μπορούν να συμμετέχουν ζευγάρια με ή χωρίς παιδιά. Ο χώρος υλοποίησης θα είναι το Αρχοντικό Παναγιωτόπουλου.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για δηλώσεις συμμετοχών παρακαλούμε συμπληρώστε την ακόλουθη αίτηση https://kpachaia.gr/ergastiri-gia-zevgaria-sto-aigio/

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα του Κέντρου Πρόληψης: 2610.226948 & 2610.623290 καθημερινά 8:00-15:00 ( υπεύθυνη: κ. Θωμαΐς Σταύρου – Κοινωνική Λειτουργός MSc) ή στο email: kallipolis@kpachaia.gr.

