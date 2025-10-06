«Μιλάμε αλλά επικοινωνούμε;» – Δωρεάν εργαστήρι για ζευγάρια από το Κέντρο Πρόληψης «Καλλίπολις» στο Αίγιο

Ένα βιωματικό εργαστήρι για ζευγάρια με θέμα την ουσιαστική επικοινωνία και τη βελτίωση των σχέσεων διοργανώνει το Κέντρο Πρόληψης «Καλλίπολις» στο Αίγιο, την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, με ελεύθερη συμμετοχή.

«Μιλάμε αλλά επικοινωνούμε;» – Δωρεάν εργαστήρι για ζευγάρια από το Κέντρο Πρόληψης «Καλλίπολις» στο Αίγιο
06 Οκτ. 2025 13:42
Pelop News

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας «Καλλίπολις» που λειτουργεί σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης & Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (Ε.Ο.Π.Α.Ε.) πρόκειται να υλοποιήσει εργαστήρι για ζευγάρια στο Αίγιο την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 και ώρες 18:00-20:30. Το εργαστήρι που θα έχει ως τίτλο: «Μιλάμε αλλά επικοινωνούμε;» υλοποιείται σε συνεργασία με την ομάδα εθελοντών ΔΙΕΞΟΔΟΣ Αιγίου και την στήριξη του Δήμου Αιγιαλείας.

Η εν λόγω δράση αποτελεί συνέχεια της περσινής πολύ επιτυχημένης εκδήλωσης με ανάλογο θέμα που πραγματοποιήθηκε στον χώρο της ομάδας «Διέξοδος», όπου πολλοί από τους συμμετέχοντες εξέφρασαν το ενδιαφέρον για περαιτέρω ενημέρωση και εκπαίδευση στο θέμα. Σκοπός είναι να συζητηθούν θέματα που σχετίζονται με την βελτίωση του κλίματος στη συντροφική σχέση και κατ’ επέκταση στην οικογένεια.

Στο εργαστήρι που πρόκειται να υλοποιηθεί με δωρεάν συμμετοχή μπορούν να συμμετέχουν ζευγάρια με ή χωρίς παιδιά. Ο χώρος υλοποίησης θα είναι το Αρχοντικό Παναγιωτόπουλου.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για δηλώσεις συμμετοχών παρακαλούμε συμπληρώστε την ακόλουθη αίτηση https://kpachaia.gr/ergastiri-gia-zevgaria-sto-aigio/

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα του Κέντρου Πρόληψης: 2610.226948 & 2610.623290 καθημερινά 8:00-15:00 (υπεύθυνη: κ. Θωμαΐς Σταύρου – Κοινωνική Λειτουργός MSc) ή στο email: kallipolis@kpachaia.gr.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:18 Το πρόβλημα υγείας της Ελένης Τσολάκη
17:12 Η μείωση του χρέους φέρνει πρόωρες αποπληρωμές
17:09 Πόση υπομονή ζητάμε ακόμη από τους πολίτες;
17:08 Τέμπη: Εντολή για τοξικολογικές εξετάσεις σε όποια οικογένεια το ζητήσει – Νέα τροπή στην υπόθεση
17:01 Τέμπη: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε τροχαίο με νταλίκα κοντά στις σήραγγες
16:51 Γάζα: Kρίσιμες ώρες για την εκεχειρία
16:50 Ζάκυνθος: 39χρονος πιάστηκε για διακίνηση ναρκωτικών και οπλοκατοχή – Αντιστάθηκε στους αστυνομικούς
16:47 Ολα είναι έτοιμα για τον Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο «Φ. Τσιμιγκάτος»
16:46 Λεμπέσης: «Θα βελτιωνόμαστε από αγώνα σε αγώνα»
16:43 Αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας
16:41 Ψήφισμα στήριξης στον Πάνο Ρούτσι από το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας
16:36 Νέο αίτημα εκταφής από τη Μαρία Καρυστιανού – Εξελίξεις και για τον Πάνο Ρούτσι
16:31 Μπορντό: Η γαλλική πρωτεύουσα του κρασιού
16:30 Τα «τσιμπολογήματα» της Αθηνάς Κακούρης στην «Π»: Το μεγαλείο της συγγνώμης
16:29 Γεραπετρίτης κατά Τσίπρα: Ατελέσφορη και με στοιχεία υποκρισίας η παραίτησή του
16:24 «Επίθεση» του Μικρούτσικου κατά του Μπισμπίκη
16:15 Η παραίτηση Τσίπρα είναι ένα ακόμα βήμα προς την ολική επαναφορά
16:08 Δεν είχε δίπλωμα ο 46χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον άνδρα με το πατίνι
16:06 Που θα δείτε τον αγώνα Ιωάννινα-Λαύριο
16:03 Επείγουσα προκαταρκτική εξέταση για την ευλογιά στη Θεσσαλία, ζητά η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 6/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ