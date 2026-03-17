«Μιλάμε χωρίς φόβο, ντροπή και ενοχές», η Αγγελική Ηλιάδη μετά τις καταγγελίες για κακοποίηση από τον Μπάμπη Λαζαρίδη

Ένα μήνυμα θέλησε να στείλει η Αγγελική Ηλιάδη μετά τις σοβαρές καταγγελίες που έκανε για σωματική και ψυχολογική κακοποίηση, αναφερόμενη στη σχέση της με τον Μπάμπη Λαζαρίδη. Η τραγουδίστρια μιλώντας για τον πατέρα του μεγάλου της παιδιού, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2008 έξω από ξενοδοχείο στη Βούλα, αποκάλυψε πως δεχόταν απειλές και φοβόταν διαρκώς για τον γιο της και για την ίδια.

Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν τα λεγόμενά της, με την αδερφή του Μπάμπη Λαζαρίδη να ξεσπά εναντίον της Αγγελικής Ηλιάδη, η τελευταία δήλωσε πως κάθε γυναίκα έχει το δικαίωμα να επικοινωνεί τα περιστατικά κακοποίησης που έχει υποστεί, χωρίς να φοβάται ή να νιώθει ενοχές και ντροπή. «Σας αγαπώ πολύ, πολύ. Γυναίκες μου αγαπημένες, γυναίκες μου ηρωίδες, μιλάμε χωρίς φόβο, χωρίς ντροπή, χωρίς ενοχές», έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram.



Τι είπε η Αγγελική Ηλιάδη για τον Μπάμπη Λαζαρίδη

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast Unblock, η Αγγελική Ηλιάδη έκανε λόγο για σωματική και ψυχολογική κακοποίηση και εξήγησε ότι θέλησε να μιλήσει για όλα όσα πέρασε στο πλευρό του Μπάμπη Λαζαρίδη, αφού ο γιος της γνωρίζει πλέον όσα συνέβησαν.

Η Αγγελική Ηλιάδη ξεκίνησε λέγοντας πως βίωσε πολύ δύσκολες καταστάσεις δίπλα στον επιχειρηματία, με αποτέλεσμα να καταλήξει ένα «άβουλο πλάσμα» και να χάσει τον εαυτό της: «Ήμουν αρκετά περιορισμένη και δυστυχώς βίωνα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχα επιλέξει και να μην πω κάτι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και το παιδί μου ήταν μικρό. Επειδή έχει μεγαλώσει τώρα και γνωρίζει πλέον πράγματα που έχω περάσει τότε, γι’ αυτό ίσως τώρα να μου είναι και λίγο πιο εύκολο να μοιραστώ πράγματα. Ήταν πέντε χρόνια πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά για μένα, κατά τα οποία είχα απομακρυνθεί από την οικογένειά μου. Στην αρχή από επιλογή, στη συνέχεια ήθελα να είμαι μαζί τους αλλά δεν μπορούσα. Υπήρχε μια απαγόρευση σε όλα. Υπήρξε πάρα πολύ άσχημη κακοποίηση, πολύ. Ήμουν ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μία κατάσταση χωρίς να το καταλάβω και επειδή πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί, ξέρουνε πώς γίνεται αυτό… Σιγά σιγά ο άλλος σου παίρνει ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, φυλακισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν ήταν μόνο ψυχολογική η κακοποίηση ήταν και σωματική. Κάποια στιγμή βρίσκεσαι να είσαι ένα άβουλο πλάσμα υπό το καθεστώς φόβου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να λειτουργήσεις, έχεις χάσει τον εαυτό σου απλά».

Ακολούθως, ανέφερε πως μετά τη δολοφονία του Μπάμπη Λαζαρίδη δεν ήθελε να έχει αρνητικά συναισθήματα για εκείνον, ούτε να μιλάει άσχημα για όσα έζησαν. «Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε αυτός ο άνθρωπος απ’ τη ζωή ήταν πάρα πολύ έτσι… σκληρός. Δεν το σκεφτόμουν καν. Δηλαδή δεν σκεφτόμουν καν τι είχα βιώσει όλα αυτά τα χρόνια μπροστά σε αυτό που είχε πάθει αυτός ο άνθρωπος. Και μου φαινόταν πάρα πολύ άσχημο να πω κάτι κακό γι’ αυτόν. Βέβαια μετά, σιγά σιγά, όταν συνήλθα, άρχισα να σκέφτομαι όλα αυτά που είχα περάσει και νοσοκομεία και πολλά. Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές, υπήρχαν διάφορα πράγματα. Δηλαδή είχα ένα μωρό στην αγκαλιά μου και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνω κάτι. Πάρα πολύ σκληρό για ένα κορίτσι 24 χρονών να το περνάει αυτό, και να μην ξέρει αν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Πολλές φορές φοβόμουν και για το παιδί που είχα στην κοιλιά μου», δήλωσε.

Κλείνοντας, η τραγουδίστρια εκμυστηρεύτηκε πως είχε σκεφτεί να βάλει τέλος στη σχέση τους, αλλά δεν τα κατάφερε λόγω των απειλών που δεχόταν για το παιδί της και την οικογένειά της. «Κάποια στιγμή μου είχε περάσει από το μυαλό να πάρω τηλέφωνο κάπου αλλά δεν τολμούσα, φοβόμουν μην μου πάρουν το παιδί μου, μην κάνουν κακό στην οικογένειά μου. Υπήρχαν τέτοιες απειλές. Έλεγα ότι “Καλά να πάθεις τώρα. Αφού εσύ επέλεξες να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο, κάτσε τώρα. Αφού εσύ το επέλεξες. Γιατί να σε βοηθήσει κάποιος; Για ποιο λόγο;”. Το σκεφτόμουνα και αυτό. Λάθος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το εξής. Στην αρχή σε χτυπούν και μετά πέφτουν στα γόνατα και κλαίνε και ζητάνε συγγνώμη με λυγμούς και σου λένε “δεν θα το ξανακάνω”. Και εσύ πέφτεις στην παγίδα. Μπορεί να πέσεις στην παγίδα αρκετές φορές. Μου συνέβη και εμένα αυτό αρκετές φορές, έπεσα στην παγίδα. Και πάντα έλεγα από μέσα μου και ήλπιζα ότι να, μπορεί να μην ξαναγίνει, μπορεί να το μετάνιωσε. Όταν όμως ένας άντρας σηκώσει μία φορά χέρι σε μια γυναίκα, θα το κάνει για πάντα. Τέλος», κατέληξε.

