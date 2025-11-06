Μιλάνο: Η πόλη της Μόδας, τι να δείτε

Ιδανική εποχή για να την επισκεφτείς είναι το Φθινόπωρο

Χριστούγεννα - Μιλάνο
Η σημερινή μας επιλογή είναι μια πόλη της Ιταλίας που είναι διάσημη για την κομψότητά της και ο λόγος για το Μιλάνο. Οι ταξιδιώτες που φτάνουν στην ιταλική πρωτεύουσα της μόδας και του design με την προσδοκία να εντρυφήσουν στα μυστικά του απαράμιλλου στυλ και της κομψότητας και να ενημερωθούν για τις τελευταίες τάσεις της μόδας, δεν φεύγουν ποτέ απογοητευμένοι. Το «Χρυσό Τετράγωνο της Μόδας» με τις εκθαμβωτικές βιτρίνες των πολυτελών καταστημάτων καθιερωμένων οίκων και σχεδιαστών ρούχων ή αντικειμένων design, επιβεβαιώνει ότι όλες οι τάσεις γεννιούνται εδώ. Αλλά και όσοι φτάνουν στο Μιλάνο αναζητώντας τέχνη και πολιτισμό, πάλι θα ικανοποιηθούν και με το παραπάνω. Από το επιβλητικό Duomo, αιώνιο σύμβολο της πόλης, ως τον «Μυστικό Δείπνο» του Ντα Βίντσι, ένα από τα γνωστότερα αριστουργήματά του, κι από τη σκηνή της La Scala στην πολύτιμη συλλογή έργων τέχνης της Pinacoteca di Brera, το Μιλάνο σφύζει από μουσεία, πινακοθήκες, ιστορικά κτίρια και καλλιτεχνικούς θησαυρούς.
Ομως η πρωτεύουσα του ιταλικού βορρά είναι πολλά περισσότερα από τα παραπάνω. Μπορεί να μη διαθέτει τα εκθαμβωτικά και μεγαλοπρεπή αρχιτεκτονικά στοιχεία της Ρώμης, ωστόσο είναι μια μητρόπολη φιλόξενη, ζεστή, πλούσια σε απρόσμενη ομορφιά που ανακαλύπτει κανείς μέρα με τη μέρα.
Δεν έχετε παρά να την ανακαλύψετε ανάμεσα στο εντυπωσιακό κάστρο Castello Sforzesco, που με τα μουσεία του στέκει σύμβολο της δύναμης των Δουκών που διοικούσαν την πόλη, στο τεράστιο πάρκο Sempione, στη μποέμ καλλιτεχνική Brera, η οποία σε ξεμυαλίζει με τα πλίνθινα σοκάκια, τα hip καταστήματα, τα ατελιέ σχεδιαστών, τις αντικερί και τα διαδοχικά μπαρ κι εστιατόρια.
Ενα από τα αξιοθέατα που πρέπει να δείτε είναι η επίσκεψη στο μεγαλοπρεπές Duomo, με τους οξύαιχμους λεπτοδουλεμένους πύργους και τα 3.500 αγάλματα που κοσμούν μόνο το εξωτερικό του, είναι εκ των ων ουκ άνευ.

Στο εσωτερικό θα θαυμάσετε τα πολύχρωμα βιτρό και τις 52 γοτθικές κολόνες, ενώ ανεβαίνοντας στη στέγη, ανάμεσα σε ένα «δάσος» από γοτθικούς πυργίσκους, και τη χρυσαφένια φιγούρα της προστάτιδας της πόλης Madonnina αλλά και την εξαιρετική θέα.
