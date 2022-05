Μιλγουόκι: Νέο περιστατικό πυροβολισμών με ακόμα 17 τραυματίες – Εκτός ελέγχου η κατάσταση

Σε πλήρη επιφυλακή βρίσκεται η Αστυνομία του Μιλγουόκι τις τελευταίες ώρες, με δύο ξεχωριστά περιστατικά στο κέντρο της πόλης να έχουν αναστατώσει τους κατοίκους της, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο «Fiserv Forum» για να παρακολουθήσουν από κοντά -αλλά και από τις γιγαντοοθόνες στον περιβάλλοντα χώρο- την προσπάθεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο και των συμπαικτών του να πάρουν την πρόκριση στα τελικά της περιφέρειας.

Ενώ απέμεναν ελάχιστα δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο αγώνας κόντρα στους Μπόστον Σέλτικς, αρκετοί από αυτούς που δεν είχαν προμηθευτεί εισιτήριο και βρίσκονταν έξω από το γήπεδο άρχισαν να τρέχουν προς την αντίθετη όταν σύμφωνα με μαρτυρίες ακούστηκαν 3-4 πυροβολισμοί.

Τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων και μία 16χρονη, τραυματίστηκαν αλλά η ζωή τους δεν τέθηκε σε κίνδυνο, με την Αστυνομία να προχωράει παράλληλα στη σύλληψη ενός άνδρα.

Η περιοχή γέμισε αμέσως με αστυνομικές δυνάμεις και το συμβάν φάνηκε να τελειώνει εκεί, ωστόσο περίπου δύο ώρες αργότερα η κατάσταση ξέφυγε ελάχιστα τετράγωνα μακριά, όταν αδιευκρίνιστος αριθμός ατόμων ήρθε σε νέα συμπλοκή που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό άλλων 17 ανθρώπων, ηλικίας από 15 έως 49 ετών.

Ευτυχώς δεν απειλήθηκε ούτε σε αυτήν την περίπτωση η ζωή κανενός εξ αυτών. Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν εκ νέου με μεγάλη ταχύτητα και προχώρησαν στη σύλληψη 10 εμπλεκόμενων, ενώ περισυνέλεξαν και εννέα όπλα.

More shots heard from direction of Water and Juno. People running west along Juno back toward Fiserv. Police responding in direction of gunfire. This doesn’t bode well for the Deer District and downtown Milwaukee. @tmj4 pic.twitter.com/LQqhjbkdC6 — Bruce Harrison (@BruceHarrisonTV) May 14, 2022

Για την ώρα δεν έχει γίνει γνωστό εάν τα δύο περιστατικά συνδέονται, κάτι που δεν αποκλείεται δεδομένης της μικρής χιλιομετρικής απόστασης του σημείου Α από το σημείο Β. Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, ενώ ζητάει από τους πολίτες να δώσουν την όποια χρήσιμη πληροφορία διαθέτουν μέσω δύο τηλεφωνικών γραμμών και μιας εφαρμογής. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι πρώτοι πυροβολισμοί στον περιβάλλοντα χώρο του «Fiserv Forum»

Νωρίτερα, πανικόβλητοι έτρεχαν μετά το τέλος του αγώνα κόντρα στους Μπόστον Σέλτικς οι οπαδοί των Μιλγουόκι Μπακς, με άγνωστο να ανοίγει πυρ σε δρόμο δίπλα στη ζώνη οπαδών όπου ήταν χιλιάδες συγκεντρωμένοι για να παρακολουθήσουν -σχεδόν- από κοντά την προσπάθεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο και των συμπαικτών του να βρεθούν στους τελικούς της περιφέρειας με φόντο ακόμη μία παρουσία στα τελικά του ΝΒΑ.

Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για δύο τραυματίες, ωστόσο από επίσημα χείλη πλέον αυτοί ανέρχονται στους τρεις, συμπεριλαμβανομένης μιας 16χρονης κοπέλας. Τόσο η ανήλικη όσο και οι άλλοι δύο (άνδρας – γυναίκα, ηλικίας 29 και 30 ετών) είναι καλά στην υγεία τους, με τους τραυματισμούς τους να μην απειλούν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων στον περιβάλλοντα χώρο του «Fiserv Forum» ακούστηκαν 3-4 πυροβολισμοί.

BREAKING: 1 man shot near MLK & Highland. First responders on the scene now. ⁦@MilwaukeePolice⁩ say the injuries are not life threatening. ⁦@WISN12News⁩ pic.twitter.com/YYtK7Ym1Xj — Joyce Garbaciak WISN (@JoyceGarbaciak) May 14, 2022

BREAKING: ⁦@MilwaukeePolice⁩ respond to MLK & Highland as ⁦@Bucks⁩ game ends. They have taped off the intersection. We’re working to learn more. ⁦@WISN12News⁩ pic.twitter.com/sfEQaqkNeU — Joyce Garbaciak WISN (@JoyceGarbaciak) May 14, 2022

With more than a minute left in the game, fans start sprinting out of Deer District. pic.twitter.com/WqKPGejrAw — Natalie Shepherd (@NewsNatalie) May 14, 2022