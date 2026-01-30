Μήλος: «Βγαίνουν προεγκρίσεις ακόμη και σε NATURA» – Ο δήμαρχος δείχνει “παραθυράκια” και ζητά φρένο στην οικοδομική πίεση γύρω από το Σαρακήνικο

Με αιχμές για ένα «πολεοδομικό αλαλούμ» που, όπως λέει, τροφοδοτείται από προεγκρίσεις και κενά εφαρμογής, ο δήμαρχος Μήλου Μανώλης Μικέλης υποστήριξε ότι στο νησί συνεχίζουν να εμφανίζονται νέες άδειες στην ίδια περιοχή, ακόμη και μέσα σε ζώνες αυξημένης προστασίας, την ώρα που ο Δήμος καταφεύγει στο ΣτΕ για να μπλοκάρει εργασίες κοντά στο Σαρακήνικο.

Ο κ. Μικέλης ανέφερε πως «σήμερα ενημερωθήκαμε για άλλη άδεια, προέγκριση» και πρόσθεσε ότι έχουν ενημερωθεί «για γύρω στις 20 άδειες» στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι «δυστυχώς συνεχίζεται». Ειδικά για το περιστατικό οικοδομικών εργασιών σε παραλιακή ζώνη σε απόσταση περίπου 120 μέτρων από το Σαρακήνικο, είπε ότι μόλις ενημερώθηκε ο Δήμος, ενημέρωσε άμεσα το αρμόδιο υπουργείο, έγινε αναστολή της άδειας και η υπόθεση οδηγήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Προεγκρίσεις και «δικαίωμα να αρχίσει να σκάβει»

Εξηγώντας πώς «ξεκινούν» εργασίες σε τέτοιες περιοχές, ο δήμαρχος απέδωσε κομβικό ρόλο στις προεγκρίσεις, λέγοντας ότι «υπάρχουν προεγκρίσεις και προχωράνε οι άδειες». Επιβεβαίωσε ότι με την προέγκριση μπορεί να ξεκινήσει εκσκαφή, αναγνωρίζοντας πως υπάρχουν παθογένειες χρόνων και «παραθυράκια», αλλά και νομοθεσίες ή αποφάσεις του ΣτΕ που, όπως υποστήριξε, δεν λαμβάνονται πάντα υπόψη, γι’ αυτό και ο Δήμος βρίσκεται σε διαρκή επαφή με το υπουργείο.

Ο ίδιος τόνισε ότι η περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως προστατευόμενη, με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και του ΣΧΟΟΑΠ, ώστε να γίνει ΠΕΠ, ενώ υπενθύμισε πως πρόκειται και για ΚΑΖ – Προστατευμένη Ζώνη Άγριας Ζωής, με ειδικές προδιαγραφές. Παρ’ όλα αυτά, όπως είπε, «κάποιοι βρίσκουν τον τρόπο και βγάζουν προεγκρίσεις».

Ποιος εκδίδει τι – και ποιος έχει ευθύνη

Σε ερώτηση για το ποιος εκδίδει τις άδειες, ο δήμαρχος είπε ότι η ΥΔΟΜ δίνει τους όρους δόμησης και «από κει και ύστερα είναι θέμα του μηχανικού». Παράλληλα, επιχείρησε να ξεκαθαρίσει το διοικητικό πλαίσιο της Πολεοδομίας: μπορεί να υπάγεται στον Δήμο Μήλου, αλλά –όπως σημείωσε– είναι αυτοτελές τμήμα και ο δήμαρχος δεν μπορεί να πει «μη βγάλεις άδεια» ή «βγάλε άδεια». Πρόσθεσε ότι η ΥΔΟΜ Μήλου εξυπηρετεί τέσσερα νησιά (Μήλο, Σέριφο, Σίφνο, Κίμωλο) και ότι έχουν εκδοθεί εκατοντάδες άδειες, ενώ ο Δήμος, όπως είπε, δεν έχει δικαίωμα να τις ελέγχει.

Με το ίδιο σκεπτικό, έθεσε και το ερώτημα της ευθύνης σε περιπτώσεις αυθαιρεσιών σε άλλα νησιά που υπάγονται στην ίδια ΥΔΟΜ, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να χρεώνεται αυτομάτως στον δήμαρχο κάθε υπόθεση που αφορά αδειοδοτήσεις ή παραβάσεις.

NATURA, ΚΥΑ και χωροταξικός σχεδιασμός

Ο κ. Μικέλης σημείωσε ότι η Μήλος έχει περίπου 55% NATURA και υποστήριξε πως «βγαίνουν άδειες αυτή τη στιγμή στο NATURA», τονίζοντας ότι βρίσκεται σε επαφή με το υπουργείο ώστε να «σταματήσουν αυτά τα πράγματα». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη ανανέωσης της ΚΥΑ που ορίζει προδιαγραφές, ζώνες και επιτρεπόμενες δραστηριότητες, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί εντός της επόμενης εβδομάδας.

Παράλληλα, στάθηκε στο ιστορικό του χωροταξικού σχεδιασμού της Ανατολικής Μήλου, που –όπως είπε– χρηματοδοτήθηκε από το 2007 αλλά έμεινε πίσω για χρόνια, ενώ ανέφερε ότι ο Δήμος επιχείρησε να προχωρήσει τον σχεδιασμό μετά το 2019. Υποστήριξε ότι το 2024 το Υπουργείο δεν ενέκρινε τον σχεδιασμό, με αιτιολογία που σχετίζεται με γη υψηλής παραγωγικότητας, και ότι πλέον υπάρχει ανάθεση σε εταιρεία για τον συνολικό σχεδιασμό των Δυτικών Κυκλάδων.

ΣτΕ, έλεγχοι και “στοπ” στις εκσκαφές

Ο δήμαρχος υπενθύμισε ότι ο Δήμος έχει καταφύγει στο ΣτΕ και για άλλες περιπτώσεις (όπως η Αχιβαδόλιμνη), επιμένοντας ότι δεν θα ήταν δυνατόν να δαπανά χρήματα σε δικαστικές προσφυγές, αν είχε τη δυνατότητα να «παρεμβαίνει» απευθείας στην έκδοση αδειών. Για την υπόθεση του Σαρακήνικου είπε ότι ο Δήμος «το κυνηγά» από το 2023, με επιστολές και κλήσεις προς ελεγκτικούς μηχανισμούς και επαφές με την πολιτική ηγεσία.

Για την τελευταία υπόθεση που πήρε δημοσιότητα, εξήγησε ότι ένα από τα στοιχεία που “φρέναραν” την εκσκαφή ήταν η έλλειψη εγγράφου από την αρχαιολογική υπηρεσία, ενώ –όπως ανέφερε– ο μηχανικός ξεκίνησε εργασίες χωρίς το συγκεκριμένο έγγραφο. Υποστήριξε ότι όταν έγιναν οι έλεγχοι «βρέθηκαν πάρα πολλά πράγματα» και ότι ο Δήμος «δικαιώθηκε».

«Το Σαρακήνικο είναι παγκόσμιο»

Κλείνοντας, ο κ. Μικέλης ανέφερε πως ο Δήμος θα συνεχίσει να κινητοποιείται μόλις εντοπίζει κάτι που απειλεί προστατευόμενα σημεία του νησιού, σημειώνοντας παράλληλα ότι “τρέχουν” και μεγάλα έργα υποδομής. Επανέφερε το αίτημα για επαναχάραξη αιγιαλού και παραλίας και τόνισε ότι το Σαρακήνικο, κατά την άποψή του, αποτελεί «γεωλογικό μνημείο» και «παγκόσμιο» σημείο αναφοράς, προειδοποιώντας για τις συνέπειες της υπερδόμησης που έχουν ήδη φανεί σε γειτονικά νησιά.

