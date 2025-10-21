«Μην ασχολείστε με αυτόν έχει καρκίνο. Θα πεθάνει σε 6 μήνες», σοκάρει ο Νικηφόρος

Συγκλονιστική αποκάλυψη από τον ταλαντούχο τραγουδιστή

«Μην ασχολείστε με αυτόν έχει καρκίνο. Θα πεθάνει σε 6 μήνες», σοκάρει ο Νικηφόρος
21 Οκτ. 2025 9:01
Pelop News

Σε μία συγκλονιστική αποκάλυψη προχώρησε ο γνωστός τραγουδιστής, Νικηφόρος, αποκαλύπτοντας ποιο ήταν το πιο άσχημα σχόλιο που έχει γίνει για εκείνον.

Ο ταλαντούχος ερμηνευτής παραδέχτηκε, λοιπόν, στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» ότι κάποιοι έγραψαν κάτω από ένα τραγούδι του στο διαδίκτυο ότι ο Νικηφόρος πάσχει από καρκίνο και έχει ελάχιστο χρόνο ζωής. Οι δηλώσεις του προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης (21.10.2025).

«Το χειρότερο που έχουν πει κατάματα, αλλά κάποια στιγμή είχαν γράψει κάτω από ένα τραγούδι μου, το οποίο έκανε τεράστια επιτυχία, “εντάξει, μην ασχολείστε με αυτόν έχει καρκίνο. Θα πεθάνει σε 6 μήνες», είπε, σοκάροντας τους ρεπόρτερ.

Ο Νικηφόρος είχε μιλήσει σε συνέντευξή τους για τους τρόπους που εξελίσσει τον εαυτό του καλλιτεχνικά.
«Αυτοβελτιώνομαι και εξελίσσομαι με τα σημάδια που βλέπω γύρω μου. Μπορεί να είναι κι ένα πάρα πολύ καλό τραγούδι που θα ακούσω και θα με ταρακουνήσει. Ή κάποιοι σημαντικοί άνθρωποι που συναναστρέφεσαι και αλλάζουν τον τρόπο σκέψης σου. Έχω συναντήσει τα τελευταία χρόνια τέτοιους ανθρώπους. Και αυτόν τον στόχο έχω, να γνωρίζω ανθρώπους που θα με εξελίσσουν και θα μοιραζόμαστε σκέψεις. Ζηλεύω προσωπικότητες του παρελθόντος που συναντιούνταν και έκαναν ωραίες κουβέντες, όπως ο Δημήτρης Χορν και ο Μάνος Χατζιδάκης», είχε αναφέρει.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:14 Πολυθρόνα για τέσσερις στην Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
11:09 Την Κυριακή (26/10) αλλάζει η ώρα-Τέσσερις μύθοι για την διαδικασία
11:00 Δείτε ΖΩΝΤΑΝΑ το 2o RGC Αν. Μακεδονίας-Θράκης: Διήμερο διαλόγου για την ανάπτυξη
10:54 ΓΑΔΑ: Εμφανίστηκε ο αστυνομικός που κατηγορήθηκε από την πρώην, επίσης αστυνομικό, σύντροφό του για ξυλοδαρμό!
10:53 Ακόμα να καλυφτεί η τρύπα στον πεζόδρομο
10:52 ΠΑΣΟΚ: Κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία του Αγνωστου Στρατιώτη
10:48 Αυτός είναι ο δράστης, που παραδόθηκε, για τη δολοφονία του 37χρονου στο Μπουρνάζι
10:48 Φλωρίδης: «Δεν μπορεί να διχάζει το εθνικό μνημείο»
10:42 Ενα μεγάλο μπράβο στην Ολυμπιάδα
10:37 Δυτική Αχαΐα: Εκσκαφέας εμβόλισε αυτοκίνητο, εγκλωβισμός ατόμων
10:36 Οδοντωτός Σιδηρόδρομος: Μόνο το υπουργείο έχει τη δύναμη να παρέμβει…
10:29 Με ποια κριτήρια θα δοθεί το επίδομα των 250 ευρώ σε 1.4 εκ. δικαιούχους
10:27 Ο Σαρκοζί με κοστούμι και γραβάτα πηγαίνει στη φυλακή χέρι-χέρι με την Κάρλα Μπρούνι! ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
10:20 Λύκειο Αιγείρας: «Time to Move – Ανακαλύπτοντας τις Ευκαιρίες στην Ευρώπη» ΦΩΤΟ
10:19 Νίκες για Αιολο, ΠΓΕ και Ερυθρό Αστέρα στο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής Γυναικών
10:19 Γαλλία: Άρχισε η δίκη για τη φρικτή δολοφονία 12χρονου κοριτσίου
10:11 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:03 Θανάσης Κοντογεώργης: Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι στον πυρήνα της συλλογικής μας μνήμης και δεν χωρούν αντιπαραθέσεις
10:03 Νέος Κόσμος: Άγρια συμπλοκή, τρεις στο νοσοκομείο και 5 συλλήψεις
9:57 Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείου Πατρών: Ο Γιάννης Ευσταθόπουλος στη Σχολη Κιθάρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 21/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ