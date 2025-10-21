«Μην ασχολείστε με αυτόν έχει καρκίνο. Θα πεθάνει σε 6 μήνες», σοκάρει ο Νικηφόρος

Σε μία συγκλονιστική αποκάλυψη προχώρησε ο γνωστός τραγουδιστής, Νικηφόρος, αποκαλύπτοντας ποιο ήταν το πιο άσχημα σχόλιο που έχει γίνει για εκείνον.

Ο ταλαντούχος ερμηνευτής παραδέχτηκε, λοιπόν, στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» ότι κάποιοι έγραψαν κάτω από ένα τραγούδι του στο διαδίκτυο ότι ο Νικηφόρος πάσχει από καρκίνο και έχει ελάχιστο χρόνο ζωής. Οι δηλώσεις του προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης (21.10.2025).

«Το χειρότερο που έχουν πει κατάματα, αλλά κάποια στιγμή είχαν γράψει κάτω από ένα τραγούδι μου, το οποίο έκανε τεράστια επιτυχία, “εντάξει, μην ασχολείστε με αυτόν έχει καρκίνο. Θα πεθάνει σε 6 μήνες», είπε, σοκάροντας τους ρεπόρτερ.

Ο Νικηφόρος είχε μιλήσει σε συνέντευξή τους για τους τρόπους που εξελίσσει τον εαυτό του καλλιτεχνικά.

«Αυτοβελτιώνομαι και εξελίσσομαι με τα σημάδια που βλέπω γύρω μου. Μπορεί να είναι κι ένα πάρα πολύ καλό τραγούδι που θα ακούσω και θα με ταρακουνήσει. Ή κάποιοι σημαντικοί άνθρωποι που συναναστρέφεσαι και αλλάζουν τον τρόπο σκέψης σου. Έχω συναντήσει τα τελευταία χρόνια τέτοιους ανθρώπους. Και αυτόν τον στόχο έχω, να γνωρίζω ανθρώπους που θα με εξελίσσουν και θα μοιραζόμαστε σκέψεις. Ζηλεύω προσωπικότητες του παρελθόντος που συναντιούνταν και έκαναν ωραίες κουβέντες, όπως ο Δημήτρης Χορν και ο Μάνος Χατζιδάκης», είχε αναφέρει.

