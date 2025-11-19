«Μην μου το κάνεις αυτό. Άσε με να φύγω»! Συνελήφθη και εκλιπαρούσε η 34χρονη που είχε ρημάξει καταστήματα ΦΩΤΟ

19 Νοέ. 2025 12:58
Pelop News

Παρά το γεγονός ότι εκλιπαρούσε να την αφήσουν η 34χρονη που είχε ρημάξει καταστήματα σε πολλές περιοχές της Αττικής, τελικά συνελήφθη.

Η 34χρονη που έκανε τις κλοπές προϊόντων χτυπούσε καταστήματα τεχνολογίας και ένδυσης-υπόδησης σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Οι πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι είχε κλέψει 7 φορές την ίδια εταιρία.

Σε βίντεο που παρουσίασε η ΕΡΤ διακρίνεται η 34χρονη να έχει εντοπιστεί από υπαλλήλους μετά από κλοπές και να την βιντεοσκοπούν.

«Άσε με να φύγω, άνθρωπος είμαι. Σταμάτα το αυτο… Μην μου το κάνεις αυτό. Άσε με να φύγω», αναφέρει χτυπώντας και το χέρι της σε έναν πάγκο εκλιπαρώντας τους υπαλλήλους.

Στην ΕΡΤ μίλησε υπάλληλος του καταστήματος όπου έγινε η σύλληψη της 34χρονης. Περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια πως αντιλήφθηκαν ότι η γυναίκα είχε κλέψει ρούχα από το κατάστημα. «Ημασταν υποψιασμένες.

Η συγκεκριμένη κυρία είχε επισκεφθεί πριν ένα μήνα το μαγαζί και είχαμε βρει κάποια αντικλεπτικά στην ομπρελοθήκη. Την προηγούμενη εβδομάδα που έγινε η σύλληψη της δεν την αφήσαμε χωρίς έλεγχο.

Ήθελε να παίρνει πολλά ρούχα στο δοκιμαστήριο, αλλά εμείς δεν την αφήναμε και κάποια στιγμή αυτό την άγχωσε και ήθελε να φύγει. Τότε εμείς καταλάβαμε ότι μας λείπουν κάποια ρούχα από αυτά που είχε πάρει μέσα στο δοκιμαστήριο.

Τελικά είδαμε ότι τα φοράει μέσα από το κοστούμι της. Καλέσαμε την αστυνομία, ήρθαν άμεσα και ακολουθήσαμε τις διαδικασίες».

Η σύλληψη της 34χρονης έγινε στις 11 Νοεμβρίου στην Κηφισιά μετά από καταγγελίες για καταγεγραμμένες κλοπές προϊόντων μεγάλης αξίας από καταστήματα.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε για να πηγαίνει και να φεύγει από τα καταστήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

τάμπλετ, κινητά τηλέφωνα, προϊόντα κλοπής, που αποδόθηκαν στους κατόχους τους και πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών.

Μετά από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, έχουν εξιχνιαστεί 15 περιπτώσεις κλοπών σε Μαγούλα, Νέα Ερυθραία, Μέγαρα, Κηφισιά, Δάφνη και Άνοιξη με τα κέρδη της να ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ.

