«Mindy»: Το μοντέλο που δίνει μια εικόνα από το μέλλον – Πόσο επηρεάζει η τεχνολογία το σώμα μας ΒΙΝΤΕΟ

Το πώς μπορεί να φαίνονται οι άνθρωποι το έτος 3.000, χάρη στην εξάρτησή μας από την τεχνολογία, δείχνει μία νέα έρευνα, που παρουσίζεται μέσα από ένα μοντέλο τη «Mindy». Καμπουριασμένοι και φαρδύλαιμοι με τα χέρια μας να έχουν πάρει κλίση, όπως όταν κρατάμε τα κινητά και ένα δεύτερο σετ βλεφάρων, φαίνεται πως θα μοιάζει το ανθρώπινο είδος. Για πολλούς ανθρώπους, μια στιγμή χωρίς κινητό ή φορητό υπολογιστή μοιάζει σαν κάτι πολύ μακρινό και είναι…

Ωστόσο, ένα τρομακτικό μοντέλο μπορεί να σας ενθαρρύνει να αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στις συσκευές σας. Ερευνητές δημιούργησαν ένα γκροτέσκο μοντέλο που ονομάζεται «Mindy», το οποίο λένε ότι παρέχει μια ματιά στο πώς θα μπορούσαν να είναι οι άνθρωποι σε λιγότερο από 800 χρόνια ως αποτέλεσμα της εξάρτησής μας από την τεχνολογία.

Με κυρτή πλάτη, φαρδύ λαιμό, χέρι ,δεύτερο σετ βλεφάρων, πιο χοντρό κρανίο αλλά και μικρότερο εγκέφαλο, τη Mindy… «θα μπορούσε να είναι ο άνθρωπος το έτος 3.000».

Το Mindy δημιουργήθηκε από το Toll Free Forwarding ως ένας τρόπος οπτικοποίησης του τρόπου με τον οποίο η τεχνολογία επηρεάζει το σώμα μας. «Με βοήθεια την επιστημονική έρευνα αλλά και γνώμες ειδικών για το θέμα, πριν συνεργαστούμε με έναν 3D σχεδιαστή για να δημιουργήσουμε έναν μελλοντικό άνθρωπο του οποίου το σώμα έχει αλλάξει μορφή λόγω της συνεπούς χρήσης smartphone, φορητών υπολογιστών και άλλης τεχνολογίας», εξήγησε.

Τα χρόνια που κοιτάμε από ψηλά τα smartphone μας ή ψηλά στις οθόνες των υπολογιστών θα έχουν ως αποτέλεσμα μια καμπουριασμένη στάση, σύμφωνα με το μοντέλο. Εν τω μεταξύ, τα χέρια μας θα διαμορφωθούν μόνιμα σε σχήμα, με ανοίχτά δάχτυλα, όπως κρατάμε το κινητό αφού κρατάμε σταθερά τα smartphone μας. Μιλώντας στο Toll Free Forwarding, ο Dr Nikola Djordjevic από το Med Alert Help εξήγησε: «Ο τρόπος με τον οποίο κρατάμε τα τηλέφωνά μας μπορεί να προκαλέσει πίεση σε ορισμένα σημεία επαφής – προκαλώντας έτσι τα δάχτυλά μας να μην κλείνουν το οποίο είναι γνωστό ως σύνδρομο cubital tunnel.

Επιπλέον, οι άνθρωποι θα μπορούσαν να βιώσουν τον «αγκώνα του smartphone» – μια μόνιμη γωνία 90 μοιρών που προκαλείται από την τυπική τοποθέτηση του χεριού όταν κρατάει μια συσκευή. «Το να κρατάς τον αγκώνα λυγισμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα – τις περισσότερες φορές, ενώ κρατάς το τηλέφωνό σου – μπορεί να τεντώσει το νεύρο πίσω από τον αγκώνα και να του ασκήσει πίεση», πρόσθεσε ο Δρ. Τζόρτζεβιτς, μεταδίδει η dailymail.

Οι ώρες που κοιτάμε προς τα κάτω στα τηλέφωνά μας, δεν θα μας οδηγήσουν μόνο σε καμπυλωτές πλάτες, αλλά και παχύτερο λαιμό, σύμφωνα με το μοντέλο. «Όταν εργάζεστε σε έναν υπολογιστή ή κοιτάζετε κάτω το τηλέφωνό σας, οι μύες στο πίσω μέρος του λαιμού πρέπει να συστέλλονται για να κρατήσουν το κεφάλι σας ψηλά», εξήγησε ο Δρ. Κ. Daniel Riew από το New York-Presbyterian Orch Spine Hospital.

Grotesque model 'Mindy' reveals what humans could look like in the year 3000 https://t.co/F35cGvCHYB

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 3, 2022