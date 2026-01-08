Μινεάπολη: Οργή για τον θανάσιμο πυροβολισμό 37χρονης από πράκτορα ICE, τι λέει ο Τραμπ

Μια 37χρονη γυναίκα, η Ρενέ Νικόλ Γκουντ (Renee Nicole Good), σκοτώθηκε από πυροβολισμό πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) στη Μινεάπολη της Μινεσότα την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, κατά τη διάρκεια μεγάλης κλίμακας επιχείρησης ελέγχου μετανάστευσης.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Portland Avenue, μεταξύ East 33rd και 34th Streets, γύρω στις 9:30 π.μ. τοπική ώρα, σε χιονισμένη κατοικημένη περιοχή. Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) και την ICE, η Γκουντ, που οδηγούσε ένα SUV (Honda Pilot), φέρεται να χρησιμοποίησε το όχημά της ως όπλο, επιχειρώντας να παρασύρει πράκτορες, σε μια ενέργεια που χαρακτηρίστηκε «εγχώρια τρομοκρατία». Ο πράκτορας, φοβούμενος για τη ζωή τη δική του και των συναδέλφων του, άνοιξε πυρ σε νόμιμη άμυνα, όπως αναφέρει η εκπρόσωπος της DHS Τρίσα ΜακΛάφλιν και η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μέσω Truth Social, υποστήριξε ότι ο πράκτορας έδρασε σε αυτοάμυνα, χαρακτηρίζοντας τη γυναίκα «άτακτη» και «εμποδίζουσα», ενώ ανέφερε ότι «ευτυχώς» επέζησε.

Αντίθετα, τοπικοί αξιωματούχοι αμφισβητούν έντονα αυτή την εκδοχή. Ο δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι, βλέποντας βίντεο του περιστατικού, το χαρακτήρισε «μπαρούφες» και «παράλογη χρήση εξουσίας», καλώντας την ICE να αποχωρήσει άμεσα από την πόλη. Ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλς απέρριψε την αφήγηση ως «μηχανή προπαγάνδας» και δήλωσε ότι η πολιτεία θα εγγυηθεί πλήρη, δίκαιη και γρήγορη έρευνα από το FBI.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πράκτορες να πλησιάζουν το όχημα, την οδηγό να κινείται προς τα πίσω και μετά προς τα εμπρός, και πυροβολισμούς να ακούγονται. Μάρτυρες φώναζαν «δολοφόνοι», ενώ το αυτοκίνητο συνέχισε ακυβέρνητο και συγκρούστηκε με σταθμευμένο όχημα.

Η Ρενέ Νικόλ Γκουντ, μητέρα ενός 6χρονου παιδιού, ζούσε στη Μινεάπολη με τον σύντροφό της.

Η μητέρα της, Ντόνα Γκάνγκερ, την περιέγραψε στην Minnesota Star Tribune ως «εξαιρετικά συμπονετική», «αγαπητική» και «φροντιστική» σε όλη της τη ζωή, ενώ τόνισε ότι δεν συμμετείχε σε διαμαρτυρίες. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Μινεάπολης δήλωσε ότι βρισκόταν εκεί για να «φροντίσει γείτονες», ενώ η βουλευτής Ιλχάν Ομάρ την χαρακτήρισε «νομική παρατηρήτρια» (legal observer) ενεργειών των αρχών.

Χιλιάδες συγκεντρώθηκαν σε αγρυπνίες και διαδηλώσεις στο σημείο, με κεριά, λουλούδια και συνθήματα κατά της ICE. Η ένταση οδήγησε σε χρήση χημικών από τις δυνάμεις για διασπορά πλήθους.

Η επιχείρηση ICE, με πάνω από 2.000 πράκτορες, ξεκίνησε ως η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα για έλεγχο μετανάστευσης και απάτες σε προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας. Η υπόθεση διερευνάται από το FBI, ενώ η τοπική αστυνομία δήλωσε ότι η Γκουντ δεν ήταν στόχος έρευνας και ήταν Αμερικανίδα πολίτης.

