Μηνιγγίτιδα στο Κεντ: Αυξάνονται τα περιστατικά, γεμίζουν τα εμβολιαστικά κέντρα

Η έξαρση μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου στο Κεντ έχει προκαλέσει ισχυρή ανησυχία στη Βρετανία, με δεκάδες περιστατικά, δύο θανάτους νέων ανθρώπων και χιλιάδες φοιτητές να σπεύδουν για αντιβιοτικά και εμβολιασμό.

21 Μαρ. 2026 15:22
Pelop News

Έντονη ανησυχία προκαλεί στη Βρετανία η έξαρση μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου με επίκεντρο το Κεντ, καθώς οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν στενά την πορεία των κρουσμάτων και ενισχύουν τα μέτρα προστασίας, ιδιαίτερα στους φοιτητικούς πληθυσμούς. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δημοσιεύματα, ο συνολικός αριθμός των περιστατικών έχει φτάσει τα 34, εκ των οποίων μέρος είναι επιβεβαιωμένα και μέρος παραμένει υπό διερεύνηση.

Ανάμεσα στα περιστατικά είναι και οι θάνατοι δύο νέων ανθρώπων το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στο Κεντ, ενός 21χρονου φοιτητή και μιας 18χρονης μαθήτριας, εξέλιξη που αύξησε ακόμη περισσότερο την ανησυχία στις τοπικές κοινότητες και στα πανεπιστήμια.

Ουρές για εμβόλια και αντιβιοτικά

Η πίεση αυτή αποτυπώθηκε και στα εμβολιαστικά κέντρα, με φοιτητές να σχηματίζουν ουρές έξω από το Πανεπιστήμιο του Κεντ προκειμένου να λάβουν το εμβόλιο κατά της μηνιγγίτιδας Β (MenB) ή προληπτικά αντιβιοτικά. Σύμφωνα με το Reuters, μέχρι την Παρασκευή είχαν χορηγηθεί πάνω από 4.500 εμβόλια και περισσότερες από 10.500 δόσεις αντιβιοτικών στο πλαίσιο της επιχείρησης περιορισμού της εξάπλωσης.

Οι βρετανικές αρχές τονίζουν ότι παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή για νέα περιστατικά και συνεργάζονται με το NHS England και τις τοπικές υπηρεσίες, ώστε κάθε νέο κρούσμα να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται άμεσα.

Τι εξετάζουν οι αρχές

Η επιδημιολογική έρευνα συνδέει την έξαρση κυρίως με το Καντέρμπερι και ειδικότερα με κύκλους νέων και φοιτητών, ενώ οι ειδικοί εξετάζουν αν απαιτείται διεύρυνση της εμβολιαστικής κάλυψης και σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Παράλληλα, οι αρχές φοβούνται ότι οι μετακινήσεις φοιτητών εκτός Κεντ θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μικρότερες συρροές και σε άλλες περιοχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δημοσιεύματα και οι επίσημες ενημερώσεις αναφέρονται σε μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη και ειδικότερα σε βακτηριακή μηνιγγίτιδα Β, όχι σε «ιό». Αυτό είναι κρίσιμο, καθώς ο τρόπος πρόληψης και αντιμετώπισης διαφέρει σημαντικά.

