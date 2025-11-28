Μήνυμα από το Μαξίμου: Η ΕΕ χρειάζεται ώριμες αποφάσεις – Μητσοτάκης και Μέτσολα σε κοινή γραμμή

Σε μια στιγμή που η διεθνής ατμόσφαιρα παραμένει ασταθής και οι ευρωπαϊκές προκλήσεις πολλαπλασιάζονται, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε τη Ρομπέρτα Μέτσολα στο Μαξίμου, θέτοντας στο τραπέζι την ανάγκη για μια Ευρώπη πιο ενωμένη, πιο ώριμη γεωπολιτικά και πιο λειτουργική απέναντι στις απαιτήσεις των πολιτών και των καιρών.

Αναδιατυπωμένο Κείμενο (πλήρες, με ροή):

Μετά την κοινή παρουσία τους στα εγκαίνια του διαδραστικού κέντρου Europa Experience, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Ρομπέρτα Μέτσολα συναντήθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίσκεψη της προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τόνισε ότι η χρονική συγκυρία της επίσκεψης συμπίπτει με την ανάγκη για ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών – ιδιαίτερα των νέων – στις ευρωπαϊκές διαδικασίες, ειδικά απέναντι σε φαινόμενα λαϊκισμού που εντείνονται σε όλη την Ένωση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι συζήτησαν διεξοδικά τις στρατηγικές προτεραιότητες ενόψει της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Όπως είπε, οι μεγάλες προκλήσεις της περιόδου απαιτούν άμεσες και αποφασιστικές απαντήσεις, καθώς η Ευρώπη καλείται να ωριμάσει γεωπολιτικά και να χαράξει ξεκάθαρες στρατηγικές σε ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας, της άμυνας και της συνοχής της.

Στη συζήτηση κυριάρχησε η κατάσταση στην Ουκρανία. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η στήριξη των Ουκρανών είναι αναγκαία και πρακτική, υπενθυμίζοντας τις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες που υπέγραψε η Αθήνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Υπογράμμισε ότι ο στόχος της Ευρώπης πρέπει να είναι μια ειρήνη δίκαιη, βιώσιμη και συμβατή με τα συμφέροντα και την ασφάλεια των ευρωπαϊκών κρατών, «όχι μια ειρήνη στα λόγια, αλλά στη βάση πραγματικών δεσμεύσεων».

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, με τον πρωθυπουργό να αναφέρεται στις εισηγήσεις Ντράγκι και Λέτα και στην ανάγκη εφαρμογής τους. Επεσήμανε ότι μια πραγματικά ολοκληρωμένη ενιαία αγορά μπορεί να δημιουργήσει ισχυρές ευκαιρίες ανάπτυξης για όλες τις επιχειρήσεις της Ένωσης, ανεξαρτήτως μεγέθους ή χώρας. Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στην ανάγκη δημιουργίας ευρωπαϊκής ενεργειακής ένωσης, ώστε οι τιμές ενέργειας να συγκλίνουν και να πάψει η Ευρώπη να λειτουργεί με διαφορετικές ταχύτητες.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με αναφορά στον ρόλο της νέας γενιάς και στη σημασία της συμμετοχής των ευρωπαίων πολιτών στη διαμόρφωση του κοινού μέλλοντος. Κατά τον πρωθυπουργό, η Ευρώπη θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις μόνο αν κινηθεί πιο αποφασιστικά, πιο συλλογικά και με στρατηγική που αντανακλά τις προσδοκίες των πολιτών της.

