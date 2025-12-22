Μήνυμα διαλόγου και ειρήνης από τη Ραμάλα: Η Ελλάδα επαναβεβαιώνει τη στήριξή της στη λύση των δύο κρατών

Σαφές μήνυμα υπέρ της ειρήνης, του διαλόγου και της τήρησης του διεθνούς δικαίου έστειλε από τη Ραμάλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του με τον Μαχμούντ Αμπάς, επαναβεβαιώνοντας την πάγια ελληνική θέση υπέρ της λύσης των δύο κρατών ως μοναδικής βάσης για μια δίκαιη και μακροχρόνια ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρουσία του στη Ραμάλα και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη στήριξη της πολιτικής διευθέτησης του Παλαιστινιακού, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις των διεθνών οργανισμών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμβολή της χώρας μας στην ανθρωπιστική βοήθεια προς τον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας, τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε υλικοτεχνική υποστήριξη και προμήθειες.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτισε τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών και των πρωτοβουλιών του ΟΗΕ, τονίζοντας τη σημασία των μεταρρυθμίσεων και της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων πλευρών για την επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων και την εμπέδωση της σταθερότητας στην περιοχή.

Από την πλευρά του, ο Μαχμούντ Αμπάς εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την Ελλάδα για τη διαχρονική υποστήριξή της στα δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού και τη συνεπή στάση της υπέρ της λύσης των δύο κρατών. Ευχαρίστησε, επίσης, την ελληνική πλευρά για την ανθρωπιστική βοήθεια που έχει παρασχεθεί στη Γάζα, κάνοντας λόγο για κρίσιμη συνεισφορά σε μια περίοδο έντονης δοκιμασίας.

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής υπογράμμισε την ανάγκη επιτάχυνσης της εφαρμογής του αμερικανικού σχεδίου, με πλήρη σεβασμό στα ψηφίσματα του ΟΗΕ, ζητώντας μακρά κατάπαυση του πυρός, απρόσκοπτη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια, πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη και δημιουργία ασφαλών καταφυγίων. Τόνισε, παράλληλα, την ανάγκη άμεσης απόσυρσης των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής και την επίσπευση της ανοικοδόμησης από την παλαιστινιακή κυβέρνηση.

Κλείνοντας, ο Μαχμούντ Αμπάς ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως φίλης χώρας της Παλαιστινιακής Αρχής και αξιόπιστου εταίρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας ότι μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση συνθηκών ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

