Μήνυμα Φιντάν για το Ιράν: Όχι σε σενάρια αποσταθεροποίησης

Η Τουρκία στέλνει νέο μήνυμα ανησυχίας για τις εξελίξεις στο Ιράν, με τον Χακάν Φιντάν να δηλώνει ότι η Άγκυρα είναι κατηγορηματικά αντίθετη σε οποιοδήποτε σενάριο θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα σε εσωτερική αποσταθεροποίηση. Η παρέμβασή του έρχεται σε μια περίοδο όπου ο πόλεμος στην περιοχή διατηρεί την πίεση σε υψηλά επίπεδα και ο φόβος για ευρύτερη ανάφλεξη παραμένει έντονος.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε στην Άγκυρα με τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στην κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και στις συνέπειες που μπορεί να έχει για την περιφερειακή ασφάλεια. Το Reuters επιβεβαιώνει τη συνάντηση και τη κοινή παρουσία των δύο υπουργών στην τουρκική πρωτεύουσα.

Στο πλαίσιο αυτό, η τουρκική πλευρά ξεκαθάρισε ότι δεν στηρίζει καμία εξέλιξη που θα μπορούσε να πυροδοτήσει εσωτερικές συγκρούσεις στο Ιράν ή να ενισχύσει ρήγματα με βάση εθνοτικές και θρησκευτικές διαφορές. Η γραμμή αυτή συνδέεται με τη συνολικότερη στάση της Άγκυρας, η οποία τις τελευταίες ημέρες ζητά να σταματήσει η πολεμική κλιμάκωση πριν παρασυρθεί ολόκληρη η περιοχή σε ακόμη βαθύτερη κρίση.

Από γερμανικής πλευράς, ο Γιόχαν Βάντεφουλ υπογράμμισε στην ίδια επίσκεψη ότι το ζήτημα της ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ δεν μπορεί να λυθεί στρατιωτικά, αλλά μόνο μέσω διπλωματίας. Όπως ανέφερε, απαιτείται κοινή προσπάθεια για να βρεθεί διέξοδος από τον πόλεμο και να διαμορφωθεί ένα νέο πλαίσιο ασφάλειας για την περιοχή.

Η νέα τοποθέτηση του Φιντάν αποτυπώνει την ανησυχία της Τουρκίας ότι μια παρατεταμένη αποσταθεροποίηση στο Ιράν δεν θα μείνει εντός των συνόρων της χώρας, αλλά μπορεί να προκαλέσει ευρύτερες αναταράξεις σε όλη τη Μέση Ανατολή. Σε αυτή τη φάση, η Άγκυρα επιδιώκει να εμφανιστεί ως δύναμη που πιέζει για περιορισμό της κρίσης, απορρίπτοντας ανοιχτά κάθε σενάριο εσωτερικής διάλυσης του ιρανικού κράτους.

