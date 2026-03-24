Μήνυμα Φον ντερ Λάιεν από την Καμπέρα: «Άμεση παύση πυρός στη Μέση Ανατολή»

Έκκληση για τον άμεσο τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή απηύθυνε την Τρίτη η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Από την Αυστραλία όπου βρίσκεται, η επικεφαλής της Κομισιόν υπογράμμισε τις δραματικές επιπτώσεις της κρίσης στη διεθνή οικονομία και την ενεργειακή σταθερότητα.

Στο πλαίσιο κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Αυστραλό Πρωθυπουργό, Άντονι Αλμπανέζε, η κ. Φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε την τρέχουσα κατάσταση «κρίσιμη» για τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

«Οι επιπτώσεις στις τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου είναι αισθητές παντού, επηρεάζοντας άμεσα τόσο τον επιχειρηματικό κλάδο όσο και την κοινωνική συνοχή», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα την εξεύρεση μιας διαπραγματευτικής λύσης. Σύμφωνα με την ίδια, μόνο μια συμφωνία μέσω της διπλωματικής οδού μπορεί να εγγυηθεί την οριστική παύση των εχθροπραξιών στην περιοχή, την αποκατάσταση της ηρεμίας στις διεθνείς αγορές ενέργειας και την ανακούφιση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από το κύμα ακρίβειας που πυροδοτεί η σύρραξη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



