Mήνυμα Φον ντερ Λάιεν για κατάπαυση του πυρός – Ανθρωπιστική «γέφυρα» 100 εκατ. ευρώ προς τον Λίβανο

Τηλεφωνική επικοινωνία της Προέδρου της Κομισιόν με τον Ζοζέφ Αούν

Ούσουλα Φον Ντερ Λάιεν
11 Μαρ. 2026 22:45
Pelop News

Σε μια κίνηση έμπρακτης αλληλεγγύης προς τον δοκιμαζόμενο λαό του Λιβάνου προχώρησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να ανακοινώνει πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Η ανακοίνωση έγινε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε η ίδια με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, το βράδυ της Τετάρτης (11/03/2026).

Η κ. Φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε τη δέσμευση της ΕΕ για την ανακούφιση της ανθρωπιστικής κρίσης, σημειώνοντας ότι:

  • Ήδη έχουν παραδοθεί 40 τόνοι προμηθειών μέσα στο τελευταίο 24ωρο.

  • Νέες ανθρωπιστικές πτήσεις βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού για την άμεση μεταφορά ειδών πρώτης ανάγκης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η τοποθέτηση της Προέδρου της Κομισιόν σχετικά με τις εσωτερικές εξελίξεις στον Λίβανο. Η ίδια χαιρέτισε την απόφαση της κυβέρνησης της χώρας να προχωρήσει στην απαγόρευση κάθε στρατιωτικής δραστηριότητας της Χεζμπολάχ, μια κίνηση που θεωρείται κρίσιμη για την αποκλιμάκωση της έντασης.

Κλείνοντας το μήνυμά της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συντάχθηκε με την έκκληση της Βηρυτού για άμεση παύση των συγκρούσεων, τονίζοντας την ανάγκη για επιστροφή στη σταθερότητα και τον τερματισμό των εχθροπραξιών που απειλούν να τινάξουν την περιοχή στον αέρα.

