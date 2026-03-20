Μήνυμα με αιχμές από τους εργαζόμενους της ΠΦΥ για την επίσκεψη Αγαπηδάκη στην Ανατολική Αχαΐα

Την επίσκεψη της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη, στην Ανατολική Αχαΐα σχολιάζει με εκτενή δημόσια παρέμβαση ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Υπαλλήλων της ΔΥΠΕ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου, καλωσορίζοντάς την στην περιοχή αλλά ταυτόχρονα αξιοποιώντας την παρουσία της για να αναδείξει χρόνιες δυσλειτουργίες και αντιφάσεις στο σύστημα.

Όπως σημειώνεται, η παρουσία της υπουργού φαίνεται να συνδέεται με τη λειτουργία της Κινητής Ομάδας Υγείας στο υπό ενεργειακή αναβάθμιση κτίριο του Κέντρου Υγείας Ακράτας, ενώ η επίσκεψη αναμένεται να ολοκληρωθεί με εκδήλωση της Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας Αιγιαλείας για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και τη στήριξη των αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών.

Ο σύλλογος επισημαίνει ότι η επίσκεψη σε μια περιοχή όπου λειτουργούν δύο Κέντρα Υγείας, της Ακράτας και του Αιγίου, δίνει αφορμή για μια συνολικότερη συζήτηση γύρω από τη σημερινή εικόνα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Στην παρέμβασή του υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, ότι ακόμη και πολύ μικρά χωριά της περιοχής διαθέτουν μόνιμους γιατρούς, αρκετοί από τους οποίους έχουν υψηλό επίπεδο εμπειρίας, εκπαίδευσης και επιστημονικής κατάρτισης, την ώρα που η Πάτρα αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικούς ιατρούς.

Μέσα από αυτή την αντίθεση, οι εργαζόμενοι θέτουν και το ζήτημα της αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων και των στατιστικών δεδομένων, σημειώνοντας ότι θα έπρεπε να αποτελούν ουσιαστικό μηχανισμό ελέγχου και προγραμματισμού και όχι απλώς μια ακόμη διοικητική υποχρέωση για το προσωπικό που τα τηρεί.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην κατάσταση των περιφερειακών ιατρείων της περιοχής. Όπως αναφέρεται, πρόκειται για 17 μονάδες, από τις οποίες τέσσερις είναι διθέσιες, και σχεδόν όλες καλύπτονται από μόνιμο προσωπικό, ενώ μόλις τέσσερις διαθέτουν υπόχρεους προσωπικούς ιατρούς, δηλαδή γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου. Στο πλαίσιο αυτό, ο σύλλογος διατυπώνει επιφυλάξεις για το κατά πόσο είναι απαραίτητη στην περιοχή η παρουσία της Κινητής Ομάδας Υγείας, ιδιαίτερα όταν αυτή καλύπτεται με «δανεισμό» γενικού ιατρού από άλλο Κέντρο Υγείας.

Παράλληλα, καταγράφεται η αντίφαση ότι, αν και η περιοχή εμφανίζεται να έχει καλύτερες προϋποθέσεις σε σχέση με άλλες, η παρουσία γιατρού υπηρεσίας υπαίθρου σε ορισμένα χωριά εξακολουθεί να θεωρείται ζητούμενο και πολλές φορές επιτυγχάνεται έπειτα από πίεση και αγώνα των τοπικών κοινοτήτων και πολιτιστικών συλλόγων, που προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανά τα χωριά τους.

Στην ανακοίνωση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και στην ανάγκη να οργανωθεί επιτέλους με σταθερό και ουσιαστικό τρόπο η κατ’ οίκον φροντίδα και νοσηλεία από τα Κέντρα Υγείας, μια δυνατότητα που προβλέπεται νομοθετικά αλλά, όπως τονίζουν οι εργαζόμενοι, δεν έχει αποκτήσει ακόμη πραγματική λειτουργία. Μάλιστα, επισημαίνεται ότι η σημερινή συνεργασία της Κινητής Ομάδας Υγείας με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» στην Ακράτα θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο, αρκεί να αποκτήσει μόνιμη βάση και να αναπτυχθεί οργανωμένα σε όλο το σύστημα, με σεβασμό στην αυτοτέλεια κάθε δομής.

Ο σύλλογος χαιρετίζει, επίσης, το γεγονός ότι οι μονάδες στις οποίες εργάζονται οι υγειονομικοί αναβαθμίζονται κτιριακά μέσα από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας ωστόσο ότι η βελτίωση δεν πρέπει να περιοριστεί στο εξωτερικό και ενεργειακό σκέλος των εγκαταστάσεων. Όπως υπογραμμίζεται, είναι αδιανόητο σε δύο Κέντρα Υγείας της περιοχής να μην υπάρχει ούτε στοιχειώδης λειτουργία διαγνωστικού εργαστηρίου ή βασικού εξοπλισμού, τη στιγμή που δαπανώνται σημαντικά κονδύλια για την αναβάθμιση των κτιρίων.

Στο ίδιο πνεύμα, οι εργαζόμενοι εκφράζουν σοβαρές ενστάσεις και για τον σχεδιασμό νέων χώρων, όπως αίθουσες χρονίων παθήσεων και τηλεϊατρικής, όταν, όπως σημειώνουν, παραμένουν ακάλυπτες βασικές ανάγκες, όπως οι βραχείες νοσηλείες και η μετανοσοκομειακή αποκατάσταση απλούστερων περιστατικών, υπηρεσίες που επίσης προβλέπονται αλλά δεν έχουν εξασφαλιστεί στην πράξη.

Ένα ακόμη βασικό σημείο της παρέμβασης αφορά τον διαφορετικό χαρακτήρα των δύο Κέντρων Υγείας της περιοχής. Ο σύλλογος τονίζει ότι το Κέντρο Υγείας Αιγίου, που λειτουργεί σε αστικό περιβάλλον, παραμένει επί χρόνια αδιάφορο για την πολιτική ηγεσία και ουσιαστικά εγκαταλελειμμένο, ενώ το Κέντρο Υγείας Ακράτας, αν και θεωρείται πιο πλήρες και προορισμένο να καλύπτει την ύπαιθρο και τις ημιαστικές περιοχές, παραμένει κι αυτό καθηλωμένο. Με αφορμή αυτό το δίπολο, ζητείται να μελετηθεί σοβαρά και συνολικά η σύνθεση και η λειτουργία αυτών των διαφορετικών τύπων μονάδων, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες κάθε περιοχής.

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η τοποθέτηση και για τις πρόσφατες προσλήψεις. Ο σύλλογος χαρακτηρίζει κωμικοτραγικό το γεγονός ότι, σε μια περίοδο όπου ο πληθυσμός της υπαίθρου γηράσκει και όπου το υπουργείο φαίνεται να προσανατολίζεται στην αφαίρεση του επαγγελματικού δικαιώματος ολοκλήρωσης φυσικού τοκετού από τις μαίες και τις πρωτοβάθμιες μονάδες, οι νέες προσλήψεις επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό σε μαίες και όχι σε ειδικότητες όπως φυσικοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί και άλλοι κρίσιμοι επαγγελματίες υγείας. Κατά τον σύλλογο, μια τέτοια στόχευση θα μπορούσε να ενισχύσει ουσιαστικά την ολιστική λειτουργία των Κέντρων Υγείας, όπως άλλωστε προβλέπεται και από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την ΠΦΥ.

Στο υστερόγραφο της ανακοίνωσης, ο σύλλογος ανοίγει και ένα σαφώς πολιτικό ζήτημα, σημειώνοντας ότι η ενημέρωση των πολιτών για ένα πρόγραμμα υγείας, και μάλιστα με την αυτοπρόσωπη συμμετοχή υπουργού, θα έπρεπε να υπερβαίνει τα στενά όρια μιας τοπικής ή νομαρχιακής κομματικής οργάνωσης. Υπογραμμίζει ότι, εφόσον δεν συμμετέχουν άλλοι αυτοδιοικητικοί, επιστημονικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς, μια τέτοια εκδήλωση γεννά εύλογους προβληματισμούς.

Κλείνοντας, ο σύλλογος δηλώνει ότι, όπου αυτό είναι δυνατό, από τη Λακωνία έως την Αιτωλοακαρνανία, είναι πρόθυμος να συμβάλει με ειλικρινή διάθεση στη φιλοξενία, τη συνδιοργάνωση και τη διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών για αντίστοιχες ενημερωτικές παρεμβάσεις των υπουργών Υγείας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν ανοιχτό, θεσμικό και ουσιαστικό χαρακτήρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



