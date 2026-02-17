Μήνυμα Μητσοτάκη στους νέους για την ανεργία: Στόχος να ζουν καλύτερα από τις προηγούμενες γενιές

17 Φεβ. 2026 19:48
Pelop News

Τις κινήσεις της κυβέρνησης για τη βελτίωση της ζωής των νέων αναφέρει σε νέα ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας μεταξύ άλλων τη μείωση των ποσοστών ανεργίας σε σχέση με το 2019.

Ειδικότερα, απαντώντας σε νέους ανθρώπους στους οποίους τέθηκε το ερώτημα: «Πού πιστεύεις ότι βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες στην ανεργία των νέων», και αφού δήλωσαν ότι η ανεργία στη γενιά τους είναι σε υψηλά επίπεδα, ο πρωθυπουργός ανέφερε πως: «Η αλήθεια είναι ότι το 2019 η Ελλάδα ήταν πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στην ανεργία των νέων, με ποσοστό σχεδόν 40%. Πού βρισκόμαστε όμως σήμερα; Από το 39,5% που παραλάβαμε το 2019, η ανεργία των νέων έχει πέσει στο 13%. Πλέον είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η ανεργία των νέων έπεσε και μάλιστα σημαντικά. Όλα αυτά όμως δεν σας τα λέω για να πανηγυρίσουμε αλλά γιατί κάτι αλλάζει».

«Εδώ μιλάμε για δουλειές, μιλάμε για περισσότερες επιλογές, για καλύτερους μισθούς για νέους που επιστρέφουν στην πατρίδα μας. Ξέρω όμως καλά, ότι η ακρίβεια και κυρίως το στεγαστικό πιέζουν τους νέους. Γι’ αυτό και συνεχίζουμε: Επαναλαμβάνω τον μηδενισμό του φόρου εισοδήματος για νέους έως 25 ετών, με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Αρκετοί, είμαι σίγουρος, ότι είδατε ήδη τη διαφορά στη μισθοδοσία σας. Με προγράμματα όπως το Σπίτι μου 2 που βοηθάει τους νέους να αποκτήσουν πρώτη κατοικία με χαμηλότοκο δάνειο. Με τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού η οποία και θα ανακοινωθεί έως τα τέλη Μαρτίου» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

«Η υπόσχεση παραμένει πάντα η ίδια: Όσο δύσκολη και αν είναι η προσπάθεια, οι νέοι να ζούνε καλύτερα από τις προηγούμενες γενιές» κατέληξε στην ανάρτησή του ο κ. Μητοστάκης.

