Μήνυμα Νετανιάχου στο Ιράν από τον ΟΗΕ: «Αν μας χτυπήσετε, θα απαντήσουμε»

Αντιδράσεις, αποδοκιμασίες, αποχωρήσεις αλλά και επευφημίες προκάλεσε η εμφάνιση του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Με το που ανέβηκε στο βήμα ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου για να απευθυνθεί στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αρκετοί από τους παριστάμενους εκπροσώπους χωρών αποχώρησαν, άλλοι τον αποδοκίμασαν και άλλοι τον χειροκρότησαν.

Ξεκινώντας την ομιλία του ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι δεν σκόπευε να εμφανιστεί ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ φέτος. Αλλά πρόσθεσε ότι άλλαξε γνώμη αφού άκουσε «ψέματα και συκοφαντίες» εναντίον του Ισραήλ από «ομιλητές σε αυτό το βήμα».

🟡 NOW: UN member states lead a mass walkout as Netanyahu takes the stage at the UN General Assembly. The hall is almost empty now. pic.twitter.com/sr44MuFNz3

— red. (@redstreamnet) September 27, 2024