Μήνυμα Σάντσεθ σε Ανδρουλάκη για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει τη διαφορά»

Επιστολή στον Νίκο Ανδρουλάκη απέστειλε ο Ισπανός πρωθυπουργός και πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, Πέδρο Σάντσεθ, με αφορμή την έναρξη του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, στέλνοντας μήνυμα πολιτικής στήριξης και αναδεικνύοντας τον ρόλο του κόμματος στο ευρωπαϊκό και διεθνές προοδευτικό πεδίο. Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ξεκινά σήμερα, Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, όπως αναφέρεται στο θέμα που μου έδωσες.

Στο μήνυμά του, ο Πέδρο Σάντσεθ χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ κόμμα με διεθνιστική παράδοση και με σημαντική ιστορική διαδρομή για το προοδευτικό κίνημα τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς. Παράλληλα, επισημαίνει ότι ως μέλος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς έχει διαχρονικά συμβάλει στην προσπάθεια για μια πιο δίκαιη διεθνή κοινωνία, βασισμένη σε κανόνες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει και στην πολιτική συγκυρία, τονίζοντας ότι τα προοδευτικά κόμματα πρέπει να βρεθούν στην πρώτη γραμμή σε μια περίοδο που το διεθνές περιβάλλον γίνεται ολοένα πιο σύνθετο. Στην ίδια επιστολή αναφέρει ότι είναι κρίσιμο να ενωθούν οι δυνάμεις του προοδευτικού χώρου και να υπάρξει ισχυρή κινητοποίηση, γιατί, όπως σημειώνει, η παρουσία προοδευτικών κομμάτων στην κυβέρνηση είναι απαραίτητη τόσο για την Ευρώπη όσο και για τις άλλες ηπείρους.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός συνδέει μάλιστα αυτή την ανάγκη με συγκεκριμένα κοινωνικά διακυβεύματα, υπογραμμίζοντας ότι μόνο έτσι μπορούν να διασφαλιστούν για τους πολίτες βασικά δικαιώματα, όπως η προσιτή στέγαση και η ισότιμη πρόσβαση στην υγεία και την εκπαίδευση. Με αυτόν τον τρόπο, το μήνυμά του αποκτά σαφές πολιτικό περιεχόμενο, που ξεπερνά τα τυπικά συγχαρητήρια για ένα κομματικό συνέδριο και πατά πάνω στη συνολική ατζέντα της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας.

Στην επιστολή του ο Πέδρο Σάντσεθ αναφέρεται ακόμη στον αγώνα, όπως τον περιγράφει, για το κράτος δικαίου και ένα δίκαιο σύστημα απονομής Δικαιοσύνης, εκφράζοντας αλληλεγγύη προς τον Νίκο Ανδρουλάκη. Παράλληλα, τονίζει ότι τα προοδευτικά κόμματα οφείλουν να δίνουν μάχη για την ειρήνη, το διεθνές δίκαιο, την ισότητα των φύλων, αλλά και για τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα.

Ξεχωριστό στίγμα έχει και η αναφορά του στις διεθνείς εξελίξεις, καθώς, όπως σημειώνει, έχει ταχθεί ενάντια στον πόλεμο και σε μονομερείς πρωτοβουλίες που παραβιάζουν το πλαίσιο κανόνων που οικοδομήθηκε μετά τις καταστροφές των δύο παγκόσμιων πολέμων. Στο ίδιο πνεύμα κάνει αναφορά και στις θέσεις που έχουν διατυπωθεί για την Ουκρανία και τη Γάζα, δίνοντας στην παρέμβασή του έναν πιο ευρύ γεωπολιτικό τόνο.

Το μήνυμα κλείνει με μια καθαρή πολιτική αναγνώριση προς το ΠΑΣΟΚ, καθώς ο Πέδρο Σάντσεθ υπογραμμίζει ότι το κόμμα «μπορεί να κάνει τη διαφορά» και το χαρακτηρίζει βασικό εταίρο στην κοινή προσπάθεια του προοδευτικού χώρου. Παράλληλα, εύχεται ένα παραγωγικό συνέδριο και θετικά αποτελέσματα στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

