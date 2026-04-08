Μήνυμα των Ιρανών στα πλοία στον Περσικό Κόλπο: Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά

Στο μήνυμα, που αποδίδεται σε Σταθμό Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, αναφέρεται ότι η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει κλειστή και ότι απαιτείται άδεια από τους Φρουρούς της Επανάστασης πριν από οποιαδήποτε διέλευση.

08 Απρ. 2026 19:36
Pelop News

Μήνυμα προειδοποίησης προς όλα τα πλοία που κινούνται στον Περσικό Κόλπο και στη Θάλασσα του Ομάν μετέδωσαν οι Αρχές του Ιράν, σύμφωνα με επιβεβαίωση της ναυτιλιακής μεσιτικής εταιρείας SSY στο BBC.

«Προσοχή, όλα τα πλοία στον Περσικό Κόλπο και στη Θάλασσα του Ομάν. Εδώ Σταθμός Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης. Η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει κλειστή και απαιτείται άδεια από τους Φρουρούς πριν από τη διέλευση. Οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να εισέλθει στη θάλασσα θα αποτελέσει στόχο και θα καταστραφεί», αναφέρει το μήνυμα.

Το μήνυμα μεταδόθηκε από συχνότητα για ειδοποιήσεις προς τους διεθνείς ναυτιλλομένους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ