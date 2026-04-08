Μήνυμα των Ιρανών στα πλοία στον Περσικό Κόλπο: Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά

Μήνυμα προειδοποίησης προς όλα τα πλοία που κινούνται στον Περσικό Κόλπο και στη Θάλασσα του Ομάν μετέδωσαν οι Αρχές του Ιράν, σύμφωνα με επιβεβαίωση της ναυτιλιακής μεσιτικής εταιρείας SSY στο BBC.

[contaisu_summary]

Στο μήνυμα, που αποδίδεται σε Σταθμό Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, αναφέρεται ότι η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει κλειστή και ότι απαιτείται άδεια από τους Φρουρούς της Επανάστασης πριν από οποιαδήποτε διέλευση.

«Προσοχή, όλα τα πλοία στον Περσικό Κόλπο και στη Θάλασσα του Ομάν. Εδώ Σταθμός Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης. Η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει κλειστή και απαιτείται άδεια από τους Φρουρούς πριν από τη διέλευση. Οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να εισέλθει στη θάλασσα θα αποτελέσει στόχο και θα καταστραφεί», αναφέρει το μήνυμα.

Το μήνυμα μεταδόθηκε από συχνότητα για ειδοποιήσεις προς τους διεθνείς ναυτιλλομένους.

