Τραμπ προς Ιράν: «Δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ουρανίου» – Τι λέει για σχέδιο 15 σημείων

Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι σε μία από τις βασικές επιδιώξεις της Τεχεράνης, ξεκαθαρίζοντας μέσω Truth Social ότι στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας με το Ιράν «δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ουρανίου». Η τοποθέτησή του ήρθε ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η εύθραυστη δίβδομη εκεχειρία και ενώ οι δύο πλευρές συζητούν το περιεχόμενο μιας πιθανής ευρύτερης συμφωνίας.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «συνεργαστούν στενά» με το Ιράν, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι εξελίσσεται ένα σχέδιο 15 σημείων, από το οποίο, όπως είπε, αρκετά μέρη έχουν ήδη συμφωνηθεί. Το Associated Press μετέδωσε επίσης ότι ο Τραμπ μίλησε για αμερικανική συνεργασία με την Τεχεράνη ως προς την ανάκτηση πυρηνικού υλικού που βρίσκεται θαμμένο μετά τα πρόσφατα χτυπήματα, χωρίς όμως να υπάρχει επιβεβαίωση από ιρανικής πλευράς για τέτοια συμφωνία.

Η θέση αυτή συγκρούεται ευθέως με το 10-σημείων σχέδιο που αποδίδεται στην ιρανική πλευρά και έχει παρουσιαστεί ως βάση διαπραγμάτευσης. Σύμφωνα με διεθνείς αναφορές, στα σημεία που έχει θέσει η Τεχεράνη περιλαμβάνεται ρητά το δικαίωμα της χώρας να συνεχίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου, μαζί με αιτήματα όπως η άρση κυρώσεων και η ευρύτερη αναγνώριση των γεωπολιτικών της όρων.

Η δημόσια παρέμβαση Τραμπ δείχνει ότι, παρά τη διπλωματική κινητικότητα και την προσωρινή αποκλιμάκωση, το πυρηνικό ζήτημα παραμένει το βασικό αγκάθι στις συνομιλίες. Το Reuters έχει μεταδώσει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ήδη παρουσιάσει την ιρανική πρόταση ως «λειτουργική βάση» για διαπραγμάτευση, όμως τώρα καθιστά σαφές ότι το θέμα του εμπλουτισμού δεν είναι διαπραγματεύσιμο για την Ουάσιγκτον.

Σε ξεχωριστό επίπεδο, οι δηλώσεις του εντάσσονται σε ένα κλίμα σκληρής πίεσης προς την Τεχεράνη, καθώς τις τελευταίες ημέρες ο Τραμπ είχε συνδέσει επανειλημμένα την αποδοχή συμφωνίας με απειλές για βαριές συνέπειες σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών. Αυτό ενισχύει την εικόνα ότι, παρά την προσωρινή εκεχειρία, η διαπραγμάτευση παραμένει ανοιχτή, ασταθής και γεμάτη σημεία σύγκρουσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



