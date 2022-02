Πόλεμος στην Ουκρανία: Μήνυμα Ζελένσκι από το κέντρο του Κιέβου – «Εδώ είμαστε» ΒΙΝΤΕΟ

«Εδώ είμαστε. Είμαστε στο Κίεβο. Υπερασπιζόμαστε την Ουκρανία».

Αυτό είναι το μήνυμα του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι, ο οποίος ανάρτησε ένα βίντεο από τους δρόμους της Ουκρανικής πρωτεύουσας, την ώρα που φήμες θέλουν τον Ζελένσκι να αποχωρεί εκτός Ουκρανίας, την ώρα που μαίνονται οι μάχες στο Κίεβο .

Από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής κυκλοφορεί η ερώτηση: «Εγκατέλειψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το Κίεβο;», με πολλούς να αναρωτιούνται για την τύχη του προέδρου της Ουκρανίας, την ώρα που μαίνεται ο πόλεμος στη χώρα του, ενώ ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε το πολυπόθητο «ναι» στο αίτημά του για συνομιλίες και διαπραγματεύσεις.

Με το βίνετο που ανήρτησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας δίνει απάντηση ότι βρίσκεται στο Κίεβο, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από κυβερνητικά κτίρια στην καρδιά της πρωτεύουσας.

⚡️Ukraine’s Zelensky posts a new video of himself and his team outside the presidential administration in Kyiv’s government quarter after rumors in Russian media that he’d fled. “We are here. We are in Kyiv. We are defending Ukraine.” pic.twitter.com/bgHyrsbVFs

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 25, 2022