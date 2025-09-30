MIRACULOUS: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir στο θέατρο Πάνθεον 

Σάββατο 4 στις 18:00 και  Κυριακή 5 Οκτωβρίου στις 12:00. Βασισμένη στην ομώνυμη βραβευμένη τηλεοπτική σειρά

MIRACULOUS: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir στο θέατρο Πάνθεον 
30 Σεπ. 2025 15:31
Pelop News

Το παγκόσμιο φαινόμενο MIRACULOUS έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την Kolossaion Productions.

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir», μια από τις δημοφιλέστερες σειρές κινουμένων σχεδίων ζωντανεύει επί σκηνής για να συνεπάρει μικρούς και μεγάλους θεατές σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά.

Μετά τις εξαιρετικά επιτυχημένες sold out παραστάσεις στο εξωτερικό, σε Ισπανία, Γαλλία, Αργεντινή, το Ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει την παράσταση που βραβεύτηκε στην Ισπανία από τους θεατές ως το καλύτερο θεατρικό γεγονός (Broadway World Spain Award for Best Theatrical Event).

Η Ladybug, ο Cat Noir, ο Hawkmoth, η Tikki και όλοι οι αγαπημένοι πρωταγωνιστές έρχονται για να σας συναντήσουν σε όλη την Ελλάδα.

Ετοιμαστείτε για εντυπωσιακά ειδικά εφέ, επιβλητικά σκηνικά, πραγματικές πτήσεις πάνω από τους θεατές, καταιγιστικές σκηνές μάχης που κόβουν την ανάσα και φαντασμαγορικό light show. Ένα φαντασμαγορικό μιούζικαλ για όλη την οικογένεια. Μια περιοδεία ηρωικών διαστάσεων στη μεγαλύτερη παραγωγή που έχει παρουσιάσει η Kolossaion Productions μέχρι σήμερα.

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Εμβληματικές σκηνές από την τηλεοπτική σειρά αναδημιουργούνται με απόλυτη πιστότητα, φέρνοντας τους αγαπημένους χαρακτήρες ακόμη πιο κοντά στους θαυμαστές τους.

H Ladybug, o Cat Noir και οι φίλοι τους ταξιδεύουν στην Ελλάδα και την Κύπρο, συνεχίζοντας τη διεθνή τους περιοδεία!

Το φαντασμαγορικό show θα φιλοξενηθεί σε περισσότερες από 50 πόλεις, χαρίζοντας στο κοινό μια ανεπανάληπτη εμπειρία.

Η παράσταση μεταφέρει τους θεατές στο μαγευτικό Παρίσι, όπου η έφηβη Μαρινέτ μεταμορφώνεται  στη θρυλική Ladybug, στο πλευρό του μυστηριώδους Cat Noir.

Η Μαρινέτ ετοιμάζεται να γιορτάσει τα γενέθλια της μα το Παρίσι κινδυνεύει ξανά από τις δυνάμεις του κακού. Χάρη στις σκοτεινές δυνάμεις του Hawkmoth o κόσμος μας χάνει τα χρώματα του. Η Μάρινετ και ο Άντριεν πρέπει να αναζητήσουν τον ήρωα μέσα τους, να ξεπεράσουν κάθε φόβο και να εκπληρώσουν το πεπρωμένο τους παλεύοντας για έναν καλύτερο κόσμο. Τα Miraculous θα είναι ο οδηγός τους στη μεγαλύτερη μάχη για να σώσουν όλους εκείνους που αγαπούν.

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»

Aφεθείτε στον φανταστικό κόσμο της Ladybug και ετοιμαστείτε για μια θεατρική εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη!

Το Miraculous έφτασε στην Πάτρα. Μη λείψει κανείς.

MIRACULOUS: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir στο θέατρο Πάνθεον 

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Κουντουράς

Απόδοση Κειμένου: Κέλλυ Πιλαλίδου & Παναγιώτης Κουντουράς

Μετάφραση: Κέλλυ Πιλαλίδου

Σκηνογραφία: Μαρίνα Κωνσταντινίδου, Αννέτα Ιμπρισίμη

Ενδυματολογία: Μαρία Καβαλιώτη

Χορογραφίες: Ιωάννα Μήτσικα

Σχεδιασμός Φωτισμών: Τρύφωνας Κεχαγιάς

Sound Design & Visuals: Παναγιώτης Κουντουράς

Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαρία Προδρόμου

Μουσική Διδασκαλία: Χρήστος Γκουγκούμας

Στίχοι Τραγουδιών: Παναγιώτης Κουντουράς

Κατασκευή Σκηνικών: Kolossaion Productions

Φωτογράφιση: Γιώργος Νάκης

Παραγωγή: Kolossaion Productions

 

Πρωταγωνιστούν: Τάσος Αθανασέλος, Δημήτρης Δανάμπασης, Αγγελική Δεληγιάννη, Βασιλική Ζαφειρίου, Ελβίρα Πολυτίμη Θεμελή, Γιώργος Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνα Λάγγη,  Αρετή Μακρολειβαδίτη, Λούνα Παπαγεωργίου, Νίκος Χρηστίδης.

Εισιτήρια προπωλούνται:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/miraculous-istories-ton-ladybug-catnoir

Σε όλα τα καταστήματα PUBLIC

και στο ταμείο του Θεάτρου ΠΑΝΘΕΟΝ.

MIRACULOUS: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir στο θέατρο Πάνθεον 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:39 Λάρισα: Χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά 22 μέτρων
15:31 MIRACULOUS: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir στο θέατρο Πάνθεον 
15:24 Φοιτητικές εργασίες με GPT και AI. Λύση ή παγίδα;
15:17 Πάτρα: Εκτεταμένα έργα βελτίωσης υποδομών σε όλη την πόλη – Που πραγματοποιούνται
15:10 Κύκλωμα που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ: 17 συλλήψεις, κατασχέθηκαν €500.000
15:03 Η συμφωνία του αιώνα για την εξαγορά της Electronic Arts με 55 δισ. δολ.
14:55 Δροσιά: Έψαχνε 8 λεπτά για να τον πυροβολήσει – Η επιμέλεια του παιδιού και η ενέδρα
14:42 ΗΠΑ: Ο Τραμπ θέλει να στείλει την Εθνοφρουρά και στο Σικάγο, πιστεύει ο κυβερνήτης του Ιλινόι
14:41 Πάτρα: Πιστώθηκε η οικονομική ενίσχυση στους πληγέντες από την φωτιά της 12ης Αυγούστου
14:34 Δυτική Ελλάδα: Προστέθηκαν νέοι σταθμοί απολύμανσης για την ευλογιά των αιγοπροβάτων σε Αιγιάλεια και Θέρμο
14:26 Χατζηδάκης: Αγώνας δρόμου για να πληρωθούν οι αγρότες, ικανοποιώντας τις προϋποθέσεις της Κομισιόν
14:19 Στα αμφιθέατρα της Πάτρας 35.000 φοιτητές
14:11 Νέος ΚΟΚ: Πάνω από 2.580 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα – Πόσες στη Δυτική Ελλάδα
14:03 Πάτρα: Την Τετάρτη η κηδεία του καθηγητή Γιώργου Κοκκινάκη – Αφήνει πλούσιο εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο
13:55 Σεισμός στην Πύλο: Ισχυρή δόνηση σχεδόν 4 Ρίχτερ
13:47 Συνάντηση εργασίας του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δημήτρη Κατσαρού με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου
13:40 Πρώτο βήμα για το φοιτητικό εισιτήριο στην Πάτρα – Κάρτα απεριορίστων διαδρομών με 90 ευρώ
13:33 Δίκη Βαλυράκη: «Δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία» είπε η χήρα του πρώην υπουργού
13:25 Δημοσκόπηση «Π»: Τι δείχνουν τα σενάρια για Τσίπρα και Καρυστιανού – Η ανάλυση του Θ. Λουλούδη
13:17 Πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ στην εξεταστική: Κακώς διαπομπεύτηκε η 73χρονη με τα €800.000
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ