Μισέλ Ομπάμα για αμβλώσεις: «Τρομακτική απόφαση που θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις»

Σε ότι… έπεται από και στο εξής μίλησε η Μισέλ Ομπάμα για την απαγόρευση των αμβλώσεων, μετά απότην απόφαση που πάρθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, μεταξύ άλλων, λέει ότι η απόφαση την λυπεί βαθιά για όσους στις ΗΠΑ έχασαν το θεμελιώδες δικαίωμα να παίρνουν αποφάσεις, έπειτα από ενημέρωση, για τα σώματά τους.

«Τώρα μπορεί να μάθουμε τα οδυνηρά μαθήματα μιας περιόδου πριν η Roe v Wade γίνει [ομοσπονδιακός] νόμος, μια εποχή όπου η ζωή των γυναικών κινδύνευε από τις παράνομες αμβλώσεις», σημειώνει και προσθέτει «αυτά ζούσαν οι μητέρες μας, οι γιαγιάδες μας και οι προγιαγιάδες μας».

Και προσθέτει ότι θρηνεί για την έφηβη που δεν θα μπορέσει να τελειώσει το σχολείο γιατί η Πολιτεία θα ορίζει τις αποφάσεις της για την αναπαραγωγή, την μητέρα της μη βιώσιμης εγκυμοσύνης, τους γονείς, αλλά και τους εργαζόμενους στην υγεία που δεν μπορούν να προχωρούν στην διαδικασία χωρίς να ρισκάρουν τη σύλληψή τους.

«Οταν δεν κατανοούμε την ιστορία μας, είμαστε καταδικασμένοι να επαναλάβουμε τα λάθη της», γράφει. Πολλές φορές σε αυτή τη χώρα, συνεχίζει, «ο κυνισμός και η αδιαφορία μας κάνει να νιώθουμε ότι δεν έχουμε λόγο στο χτίσιμο του μέλλοντος της χώρας μας».

My thoughts on the Supreme Court's decision to overturn Roe v. Wade. pic.twitter.com/9ALSbapHDY

— Michelle Obama (@MichelleObama) June 24, 2022