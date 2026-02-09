Missing Alert στη Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκε 15χρονος από δομή ασυνόδευτων ανηλίκων

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τον εντοπισμό του 15χρονου Μοχάμεντ Χουσεΐν, αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος εξαφανίστηκε στις 8 Φεβρουαρίου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Η υπόθεση γνωστοποιήθηκε στο «Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο 15χρονος έχει ύψος περίπου 1,75 μ., κανονικό βάρος, μαύρα μαλλιά και μάτια, ενώ παραμένει άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Όποιος διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, με τα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου παρέχεται συνεχής ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης.

