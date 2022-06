Μηταράκης σε Σοϊλού: Να συνεργαστεί η Τουρκία με ΕΕ και Ελλάδα στο μεταναστευτικό

Μήνυμα προς την Τουρκία να σταματήσει την τακτική των προκλήσεων και των ψευδών κατηγοριών σε βάρος της Ελλάδας σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό έστειλε σήμερα, Κυριακή, με ανάρτηση του στο twitter ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης.

Ο κ. Μηταράκης απάντησε στη νέα επίθεση που είχε εξαπολύσει προ ημερών ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού, στη χώρα μας, ότι επιδίδεται σε συστηματικές επαναπροωθήσεις στο Αιγαίο.

«8 μετανάστες αγνοούνται και 104 διασώθηκαν στις Κυκλάδες από ιστιοφόρο που έφυγε από τις τουρκικές ακτές με προορισμό την Ευρώπη. Η Τουρκία μπορεί να κάνει καλύτερη δουλειά, συνεργαζόμενη με την ΕΕ και τη Ελλάδα για την προστασία των ανθρώπινων ζωών και την εξάλειψη των δικτύων διακινητών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τη Δήλωση της ΕΕ του 2016», υπογράμμισε ο κ. Μηταράκης, απαντώντας στον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών.

8 migrants missing & 104 rescued in Cyclades from a sailing boat that left Turkish shores for Europe. 🇹🇷 can do a better job, working with 🇪🇺 & 🇬🇷 to protect human lives & eradicate smuggling networks, in line with international law and the 🇹🇷🇪🇺 2016 statement @suleymansoylu pic.twitter.com/bJ2p4jDUmP

— Νότης Μηταράκης – Notis Mitarachi (@nmitarakis) June 19, 2022