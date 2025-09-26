Μητέρα καταγγέλλει τραυματισμό του 3χρονου παιδιού της στο σχολείο – «Έλειπαν μαλλιά και είχε σημάδι στα χείλη»

Τόσο η γυναίκα του διευθυντή, όσο και μία δασκάλα υποστήριξαν ότι τα σημάδια προκλήθηκαν από τον Διευθυντή του σχολείου, στην προσπάθειά του να προστατέψει τον γιο της από το να χτυπήσει στην πόρτα καθώς έτρεχε, την στιγμή που χτυπούσε το κουδούνι.

Μητέρα καταγγέλλει τραυματισμό του 3χρονου παιδιού της στο σχολείο - «Έλειπαν μαλλιά και είχε σημάδι στα χείλη»
26 Σεπ. 2025 17:02
Pelop News

Το μεσημέρι της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου μια 30χρονη μητέρα κατήγγειλε στο Αστυνομικό Τμήμα του Αυλώνα πως καθώς παρέλαβε τον 3χρονο γιο της από ιδιωτικό σχολείο διαπίστωσε ότι στο τριχωτό της κεφαλής του υπήρχε ένα κενό και είχε ένα σημάδι στο χείλος του.

Αρχικά τόσο η γυναίκα του διευθυντή, όσο και μία δασκάλα υποστήριξαν ότι τα σημάδια προκλήθηκαν από τον Διευθυντή του σχολείου, στην προσπάθειά του να προστατέψει τον γιο της από το να χτυπήσει στην πόρτα καθώς έτρεχε, την στιγμή που χτυπούσε το κουδούνι.

Ωστόσο, το απόγευμα της ίδιας ημέρας άλλη δασκάλα του ίδιου σχολείου τηλεφώνησε στην μητέρα του 3χρονου και της ανέφερε ότι ενώ μερικά παιδιά έκλαιγαν, ο διευθυντής μετέφερε τον γιο της στον χώρο της κουζίνας, όπου παρέμειναν για περίπου μισή ώρα. Όταν εξήλθαν από την κουζίνα, η εν λόγω δασκάλα διαπίστωσε ότι το κεφάλι του παιδιού ήταν βρεγμένο. Αμέσως ο διευθυντής μετέφερε τον ανήλικο στο μπάνιο, όπου και εκεί παρέμειναν αρκετή ώρα, και όταν εξήλθαν εκείνη διαπίστωσε το κενό στο τριχωτό της κεφαλής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης και διευθυντής του ιδιωτικού σχολείου ισχυρίστηκε στην Αστυνομία πως ήθελε να τον ηρεμήσει καθώς δεν έτρωγε, ενώ τον έπιασε από τα μαλλιά όταν πήγε να πέσει από την καρέκλα.

Ο τρίχρονος μεταφέρθηκε από τους γονείς του αρχικά σε τοπικό παιδίατρο και εν συνεχεία στο νοσοκομείο «Παίδων». Από την Αστυνομία χορηγήθηκε Ιατροδικαστική Παραγγελία για εξέταση του παιδιού.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:39 Μητσοτάκης: Live η ομιλία του στον ΟΗΕ
19:29 Πάτρα: Αγνοείται ηλικιωμένος κολυμβητής στα Αραχωβίτικα
19:21 Καιρός (27/09/2025): Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία
19:12 Πέθανε ο σπουδαίος σκηνοθέτης και συγγραφέας Νίκος Περέλης
19:05 Προμηθέας για φίλημα! Νίκησε την ΑΕΚ και πέρασε στον τελικό του Super Cup – Φωτογραφίες-δηλώσεις
19:00 Η Levante Trains θέλει τη γραμμή γραμμή Κατάκολο-Ολυμπία – Επένδυση «πιλότος» για τον Οδοντωτό
18:57 «Θα μας ρεζιλέψεις γιατί θα γίνεις θεατρίνος. Πριν από κάθε παράσταση έκανα εμετό», δυνατές ατάκες από τον Γιώργο Καραμίχο
18:45 Η Coffee Island κοντά στον Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Πάτρας 2025 «Φάνης Τσιμιγκάτος»
18:36 Η σιγουριά του Ντόναλντ Τραμπ: «Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα»
18:29 «Εντελώς απαράδεκτο και πρωτοφανές. Παίζουν με τον πόνο μας. Ήταν φρικτό», ανατροπή με τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού
18:19 «Έφυγε» από τη ζωή, αλλά χάρισε ζωή με τη δωρεά οργάνων
18:09 Στην Πάτρα το Open Πανελλήνιο Ιστιοπλοΐας ΑμεΑ
18:02 Τα τρία χρόνια του αείμνηστου Παύλου Μπακογιάννη στην Πάτρα
17:51 Στο βάθρο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης
17:46 Σαρκοζί: Σε κελί 9 τετραγωνικών, στον 14ο όροφο φυλακών του Παρισιού
17:44 Η ΕΠΣ Αχαΐας απέκτησε τη δική της Τράπεζα Αίματος
17:35 ΟΣΕ: Δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για την πρώτη απόφαση αποζημίωσης συγγενών θύματος της τραγωδίας των Τεμπών
17:23 Ο Τζολάκης στους ακριβότερους τερματοφύλακες εκτός Big-5 Ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων
17:16 MyStreet: Γιατί η Πάτρα βρίσκεται εκτός της εφαρμογής – Ποιες άλλες μεγάλες πόλεις δεν έχουν δώσει στοιχεία
17:11 «Αναστέλλονται φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις για όσους θανάτωσαν τα κοπάδια τους λόγω ευλογιάς»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ