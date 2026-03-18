Μητέρα της Έμμας: «Μετά από 3,5 χρόνια ακούσαμε επιτέλους τη λέξη “ένοχη”»

Με την κήρυξη της ενοχής της 23χρονης συνοδηγού του αυτοκινήτου που παρέσυρε και στοίχισε τη ζωή στην Έμμα Καρυωτάκη, το δικαστήριο έβαλε έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα της δικαστικής διερεύνησης μιας υπόθεσης που συγκλόνισε το πανελλήνιο και σημάδεψε βαθιά την οικογένεια της 21χρονης φοιτήτριας.

Η απόφαση προβλέπει ποινή φυλάκισης δύο ετών για τη συνοδηγό, η οποία κρίθηκε ένοχη επειδή, μετά το δυστύχημα, δεν ειδοποίησε τις Αρχές και δεν εμπόδισε τον οδηγό να εγκαταλείψει το σημείο. Η υπόθεση έφτασε στο ακροατήριο ύστερα από μήνυση που είχαν καταθέσει οι γονείς της Έμμας, οι οποίοι εδώ και χρόνια δίνουν έναν επίμονο αγώνα για την πλήρη απόδοση ευθυνών.

Η μητέρα της 21χρονης, Κέλλυ Καμπάκη, μίλησε ανοιχτά για τη σημασία της απόφασης, περιγράφοντας τη στιγμή ως μια βαθιά δικαίωση ύστερα από μακρά και επίπονη διαδρομή. Όπως είπε, μετά από τριάμισι χρόνια προσπαθειών, πίεσης και ψυχικής εξάντλησης, άκουσε επιτέλους τη λέξη που περίμενε: «ένοχη».

Στις δηλώσεις της, η μητέρα της Έμμας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση όχι μόνο στην απόφαση του δικαστηρίου αλλά και στη στάση που, όπως υποστηρίζει, κράτησε η κατηγορούμενη όλο αυτό το διάστημα. Ανέφερε ότι στο δικαστήριο δεν εμφανίστηκε η ίδια, αλλά μόνο ο συνήγορός της, κάνοντας λόγο για συμπεριφορά που συνιστά απαξίωση τόσο προς τη Δικαιοσύνη όσο και προς την οικογένεια και τη μνήμη της κόρης της.

Η ίδια μίλησε με έντονη συναισθηματική φόρτιση για αλαζονεία και θράσος, επισημαίνοντας ότι η 23χρονη δεν έχει ζητήσει ούτε μία συγγνώμη. Για τη μητέρα της Έμμας, αυτό είναι ένα από τα πιο οδυνηρά στοιχεία της υπόθεσης, καθώς, όπως αφήνει να εννοηθεί, δεν υπήρξε καμία έμπρακτη ένδειξη μεταμέλειας.

Παρά τη δικαστική εξέλιξη, η οικογένεια ξεκαθαρίζει ότι δεν θεωρεί πως ο αγώνας της ολοκληρώθηκε. Η Κέλλυ Καμπάκη είχε ήδη επισημάνει ότι πρόκειται για την καλύτερη δυνατή απόφαση που θα μπορούσε να υπάρξει για το συγκεκριμένο αδίκημα, δεδομένου ότι το ανώτατο όριο ποινής φτάνει τα τρία χρόνια, ωστόσο υπογράμμισε ότι η υπόθεση δεν κλείνει εδώ.

Όπως ανέφερε, χρειάστηκαν 3,5 χρόνια για να επιβεβαιωθεί δικαστικά αυτό που η ίδια υποστήριζε από την πρώτη στιγμή: ότι η συνοδηγός είχε εμπλοκή στην υπόθεση και όφειλε να λογοδοτήσει. Για την οικογένεια, η συγκεκριμένη ετυμηγορία δεν αναιρεί τον πόνο της απώλειας, λειτουργεί όμως ως μια σημαντική αναγνώριση της ευθύνης.

Η Έμμα Καρυωτάκη, φοιτήτρια της Κτηνιατρικής Σχολής με καταγωγή από την Κρήτη, είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο και έδωσε μάχη για πέντε ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Τελικά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της, τους φίλους της και την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Μετά τον θάνατό της, οι γονείς της πήραν την απόφαση να δωρίσουν τα όργανά της, χαρίζοντας ζωή σε άλλους ανθρώπους. Ήταν μια πράξη που προσέδωσε ακόμη μεγαλύτερο ηθικό βάρος στην υπόθεση και κράτησε ζωντανό το όνομα της Έμμας στη συλλογική μνήμη, όχι μόνο μέσα από την τραγική απώλειά της, αλλά και μέσα από μια γενναία απόφαση προσφοράς.





