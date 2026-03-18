Μητέρα της Έμμας: «Μετά από 3,5 χρόνια ακούσαμε επιτέλους τη λέξη “ένοχη”»

Με λόγια που αποτυπώνουν την εξάντληση, την οργή αλλά και την αίσθηση δικαίωσης, η μητέρα της Έμμας Καρυωτάκη στάθηκε στη δικαστική εξέλιξη για τη συνοδηγό του μοιραίου ΙΧ. Για την οικογένεια της 21χρονης, η απόφαση δεν κλείνει τον κύκλο του αγώνα, αλλά αποτελεί μια σημαντική ηθική δικαίωση μετά από 3,5 χρόνια.

18 Μαρ. 2026 11:40
Pelop News

Με την κήρυξη της ενοχής της 23χρονης συνοδηγού του αυτοκινήτου που παρέσυρε και στοίχισε τη ζωή στην Έμμα Καρυωτάκη, το δικαστήριο έβαλε έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα της δικαστικής διερεύνησης μιας υπόθεσης που συγκλόνισε το πανελλήνιο και σημάδεψε βαθιά την οικογένεια της 21χρονης φοιτήτριας.

Η απόφαση προβλέπει ποινή φυλάκισης δύο ετών για τη συνοδηγό, η οποία κρίθηκε ένοχη επειδή, μετά το δυστύχημα, δεν ειδοποίησε τις Αρχές και δεν εμπόδισε τον οδηγό να εγκαταλείψει το σημείο. Η υπόθεση έφτασε στο ακροατήριο ύστερα από μήνυση που είχαν καταθέσει οι γονείς της Έμμας, οι οποίοι εδώ και χρόνια δίνουν έναν επίμονο αγώνα για την πλήρη απόδοση ευθυνών.

Η μητέρα της 21χρονης, Κέλλυ Καμπάκη, μίλησε ανοιχτά για τη σημασία της απόφασης, περιγράφοντας τη στιγμή ως μια βαθιά δικαίωση ύστερα από μακρά και επίπονη διαδρομή. Όπως είπε, μετά από τριάμισι χρόνια προσπαθειών, πίεσης και ψυχικής εξάντλησης, άκουσε επιτέλους τη λέξη που περίμενε: «ένοχη».

Στις δηλώσεις της, η μητέρα της Έμμας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση όχι μόνο στην απόφαση του δικαστηρίου αλλά και στη στάση που, όπως υποστηρίζει, κράτησε η κατηγορούμενη όλο αυτό το διάστημα. Ανέφερε ότι στο δικαστήριο δεν εμφανίστηκε η ίδια, αλλά μόνο ο συνήγορός της, κάνοντας λόγο για συμπεριφορά που συνιστά απαξίωση τόσο προς τη Δικαιοσύνη όσο και προς την οικογένεια και τη μνήμη της κόρης της.

Η ίδια μίλησε με έντονη συναισθηματική φόρτιση για αλαζονεία και θράσος, επισημαίνοντας ότι η 23χρονη δεν έχει ζητήσει ούτε μία συγγνώμη. Για τη μητέρα της Έμμας, αυτό είναι ένα από τα πιο οδυνηρά στοιχεία της υπόθεσης, καθώς, όπως αφήνει να εννοηθεί, δεν υπήρξε καμία έμπρακτη ένδειξη μεταμέλειας.

Παρά τη δικαστική εξέλιξη, η οικογένεια ξεκαθαρίζει ότι δεν θεωρεί πως ο αγώνας της ολοκληρώθηκε. Η Κέλλυ Καμπάκη είχε ήδη επισημάνει ότι πρόκειται για την καλύτερη δυνατή απόφαση που θα μπορούσε να υπάρξει για το συγκεκριμένο αδίκημα, δεδομένου ότι το ανώτατο όριο ποινής φτάνει τα τρία χρόνια, ωστόσο υπογράμμισε ότι η υπόθεση δεν κλείνει εδώ.

Όπως ανέφερε, χρειάστηκαν 3,5 χρόνια για να επιβεβαιωθεί δικαστικά αυτό που η ίδια υποστήριζε από την πρώτη στιγμή: ότι η συνοδηγός είχε εμπλοκή στην υπόθεση και όφειλε να λογοδοτήσει. Για την οικογένεια, η συγκεκριμένη ετυμηγορία δεν αναιρεί τον πόνο της απώλειας, λειτουργεί όμως ως μια σημαντική αναγνώριση της ευθύνης.

Η Έμμα Καρυωτάκη, φοιτήτρια της Κτηνιατρικής Σχολής με καταγωγή από την Κρήτη, είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο και έδωσε μάχη για πέντε ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Τελικά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της, τους φίλους της και την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Μετά τον θάνατό της, οι γονείς της πήραν την απόφαση να δωρίσουν τα όργανά της, χαρίζοντας ζωή σε άλλους ανθρώπους. Ήταν μια πράξη που προσέδωσε ακόμη μεγαλύτερο ηθικό βάρος στην υπόθεση και κράτησε ζωντανό το όνομα της Έμμας στη συλλογική μνήμη, όχι μόνο μέσα από την τραγική απώλειά της, αλλά και μέσα από μια γενναία απόφαση προσφοράς.


Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:56 Αγγελική Ηλιάδη: «Η μία σφαίρα με βρήκε στο στόμα και η άλλη στο πόδι» – Η μέρα που δολοφονήθηκε ο Μπάμπης Λαζαρίδης
15:48 Αραγτσί: «Δεν αλλάζει η στάση της Τεχεράνης για τα πυρηνικά»
15:40 Ζαχαράκη: Τα σχολεία μας δεν είναι ζούγκλα
15:32  Όμιλος ΔΕΗ: Νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση βιωσιμότητας από την S&P Global
15:24 Ίδρυση της Anthestos Pharmaceuticals – Ο νέος τεχνοβλαστός του Πανεπιστημίου Πατρών
15:16 Σύγχρονα αξεσουάρ αυτοκινήτου: τεχνολογία που κάνει την οδήγηση πιο ασφαλή και άνετη
15:08 Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΠΑ.Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.: Το ενεργειακό κόστος στις άμεσες προτεραιότητες για τις επιχειρήσεις των Βιομηχανικών Πάρκων
15:03 Ισραηλινό πλήγμα σε εγκατάσταση φυσικού αερίου στο Ιράν – Το χτύπημα είχε την έγκριση του Τραμπ
15:00 Διέρρευσαν αναφορές για τα έργα υποδομής στην Ανδραβίδα που προκαλούν αίσθηση
14:50 Κάλυμνος: Έφυγε στα 108 της η «κυρά» Ρηνιώ, η γυναίκα-σύμβολο του νησιού
14:46 Συλλήψεις σε Πάτρα, Αμαλιάδα και Αγρίνιο για παράνομο εμπόριο, τροχαίο και κλοπή
14:44 Πλεύρης από τα Διαβατά: Προετοιμασία για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης με έμφαση σε επιστροφές και άσυλο
14:41 Αναμενομένη ήττα στη Γλυφάδα για τον «λειψό» ΝΟΠ
14:38 Θεσσαλονίκη: Ο «Vector» αποκάλυψε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών – Συνελήφθη 39χρονος
14:33 Σύλληψη για διακεκριμένες κλοπές στην Αμαλιάδα – Εξιχνιάστηκαν επτά υποθέσεις
14:28 Ποια λειτουργία σταματάει στο Instagram από τον Μάιο
14:26 Κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων στην Κρήτη: Στον εισαγγελέα οι 21 συλληφθέντες – Ο «εγκέφαλος», η βιτρίνα και τα 5 εκατ. ευρώ
14:18 Ζαχαράκη για τα σχολεία: «Δεν είναι ζούγκλα» – ΕΔΕ για την υπόθεση στη Θεσσαλονίκη και νέα μέτρα στήριξης
14:05 Βουλή: Νέος Δ’ αντιπρόεδρος ο Πάρις Κουκουλόπουλος με 255 ψήφους
14:04 Μανιάτης κατά κυβέρνησης για τον Οδοντωτό: Ερώτηση στην Κομισιόν για την αναστολή λειτουργίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ