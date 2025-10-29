Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος: «Πείτε ΟΧΙ σε κάθε μορφή τυραννίας»

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας Πατρών τελέστηκε με λαμπρότητα η Θεία Λειτουργία για την εορτή της Αγίας Σκέπης και την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου.

Σε κατάμεστη εκκλησία, ο Μητροπολίτης απηύθυνε ομιλία που συνδύαζε ιστορικό στοχασμό, εθνικό μήνυμα και πνευματική αφύπνιση, υπογραμμίζοντας ότι η επέτειος του «ΟΧΙ» δεν είναι απλώς μια ημερομηνία, αλλά «ένα σάλπισμα χρέους και ευθύνης απέναντι στους ήρωες του ’40».

Ο Σεβασμιώτατος τόνισε πως η στάση του Ιωάννη Μεταξά και η ομόθυμη απάντηση του ελληνικού λαού απέναντι στις δυνάμεις του φασισμού και του ναζισμού, αποτέλεσαν παγκόσμιο παράδειγμα τόλμης, αξιοπρέπειας και πίστης στα ιδανικά της ελευθερίας.

«Ουδεμία θέση είχε ο πανικός ή η λύπη στην καρδιά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, «αλλά οι ψυχές τους φλέγονταν από αγάπη για την Ελλάδα και για όσα ιερά και όσια κληρονόμησαν».

Αναφερόμενος στις γυναίκες και τις μητέρες της εποχής, επεσήμανε ότι «ξύπνησε στις καρδιές τους το “ή τάν ή επί τάς”», ενώ για τους αγωνιστές είπε πως «ύψωσαν την Ελλάδα έως τρίτου ουρανού».

Ο Μητροπολίτης κάλεσε τους πιστούς να διδάξουν στα παιδιά τους την ιστορία και να αντιστέκονται στην παραχάραξη της εθνικής μνήμης, λέγοντας: «Πείτε το δικό σας “ΟΧΙ” στην αδικία, στη διαφθορά, στην πατριδοκαπηλία, στην παραίτηση από κάθε μορφή ελευθερίας. Πείτε “ΟΧΙ” στις σύγχρονες τυραννίες».

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος τέλεσε Ιερό Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των ηρώων του Έπους του ’40 και των θυμάτων των βομβαρδισμών της Πάτρας, ανάμεσά τους 193 Πατρινοί άνδρες, γυναίκες και παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στις 28 Οκτωβρίου 1940.

Ακολούθησε Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, παρουσία πλήθους αρχών και πιστών, με την κυβέρνηση να εκπροσωπείται από τον Υφυπουργό Πολιτισμού Ιάσωνα Φωτήλα.

Στην Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως (Όλγας), ο Μητροπολίτης ανέπεμψε δέηση, ενώ τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο φιλόλογος και πρόεδρος του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πατρών Αλέξανδρος Χάιδας.

Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με τη μεγαλειώδη παρέλαση των στρατιωτικών και πολιτικών τμημάτων, την οποία ο Μητροπολίτης παρακολούθησε και ευλόγησε, συγχαίροντας ιδιαίτερα «τους μαθητές, τους φοιτητές και τα στρατευμένα παιδιά της Πατρίδας μας» για τη συμμετοχή και το ήθος τους.

