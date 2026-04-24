Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος: «Τα παιδιά μας υποφέρουν από έλλειψη προτύπων»

24 Απρ. 2026 15:43
Μήνυμα με έντονο κοινωνικό και πνευματικό αποτύπωμα έστειλε ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος Σκλήφας,Πάτρα, με αφορμή τον εορτασμό του Αγίου Γεωργίου, επισημαίνοντας ότι «τα παιδιά μας υποφέρουν από έλλειψη προτύπων» στη σύγχρονη κοινωνία.

Εορταστικές εκδηλώσεις σε Ρίο, Λάγγουρα και Πετρωτό

Ο Σεβασμιώτατος προέστη των λατρευτικών συνάξεων σε σειρά ιερών ναών, μεταξύ των οποίων ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου στο Ρίο, στον Λάγγουρα Πατρών και στο Πετρωτό, συμμετέχοντας στον Εσπερινό, τη Θεία Λειτουργία, καθώς και στη λιτανεία της εορτής.

Στα κηρύγματά του ανέδειξε τη μορφή του Αγίου Γεωργίου ως πρότυπο πίστης, ανδρείας και ηθικής στάσης, υπογραμμίζοντας την αξία της αντίστασης απέναντι στη φθορά και τη διαφθορά.

«Η κοινωνία έχει απομακρυνθεί από τα πρότυπα της αρετής»

Ο Μητροπολίτης τόνισε ότι η σύγχρονη εποχή έχει απομακρυνθεί από τις αξίες της πίστης, δίνοντας έμφαση στην υλική διάσταση της ζωής και αποδυναμώνοντας τα ηθικά πρότυπα.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «η αμαρτία δεν βρίσκεται πλέον στο περιθώριο, αλλά προβάλλεται ως φυσιολογική κατάσταση», εκφράζοντας την ανησυχία του για το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά.

Ρόλος Εκκλησίας και οικογένειας

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο της Εκκλησίας, της οικογένειας και των «υγιών στοιχείων» της κοινωνίας, τα οποία –όπως σημείωσε– καλούνται να συμβάλουν στην επαναφορά αξιών και προτύπων.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε τη σημασία της παράδοσης να δίνονται στα παιδιά ονόματα Αγίων, ώστε να έχουν πρότυπα ζωής και πνευματικούς οδηγούς.

Οι βίοι των Αγίων ως «οδηγός ζωής»

Ο Σεβασμιώτατος χαρακτήρισε τους βίους των Αγίων ως «την ωραιότερη εγκυκλοπαίδεια» για τη διαπαιδαγώγηση των νέων, παραπέμποντας και στη διδασκαλία του Ιουστίνος Πόποβιτς.

Παράλληλα, στις λατρευτικές εκδηλώσεις συμμετείχε και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης Χρύσανθος Κερνίτσης, ο οποίος χοροστάτησε στον Εσπερινό και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία σε ναούς της περιοχής, μεταφέροντας επίσης θεολογικά και διδακτικά μηνύματα προς τους πιστούς.

Μήνυμα με κοινωνικές προεκτάσεις

Το μήνυμα του Μητροπολίτη Πατρών αναδεικνύει έναν ευρύτερο προβληματισμό για την κατεύθυνση της σύγχρονης κοινωνίας και τη διαμόρφωση των νέων γενεών, θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη για ισχυρά πρότυπα και αξίες.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:47 ΗΠΑ-Ιράν: Στο Ισλαμαμπάντ ο Αραγτσί – Προσδοκίες για πρόοδο στις συνομιλίες
15:43 Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος: «Τα παιδιά μας υποφέρουν από έλλειψη προτύπων»
15:39 Νετανιάχου: Αποκάλυψε ότι έκανε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη
15:33 HIIF: Ξεκινούν άμεσα οι επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές και ενέργεια
15:22 Δίχρονος «έκλεψε» την παράσταση στο Οβάλ Γραφείο ενώ μιλούσε ο Τραμπ
15:10 Νοικοκυριά: Αυξήθηκε το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά η αποταμίευση παραμένει αρνητική
15:08 Χεζμπολάχ: «Ανούσια» η εκεχειρία με το Ισραήλ – Νέες απειλές για αντίποινα
15:00 Στην αφετηρία ο διαγωνισμός για Αραξο – Αξιοποιούνται 22 περιφερειακά αεροδρόμια
14:53 Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Αθώος λόγω αμφιβολιών ο Νίκος Ρωμανός – Ποινές κάθειρξης σε δύο γυναίκες
14:45 Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ στην καλύτερη 5άδα της Euroleague
14:37 Σπύρος Σκιαδαρέσης για ΠΕΟ Πατρών-Πύργου: Η οδική ασφάλεια δεν μπορεί να περιμένει
14:30 Δυτική Ελλάδα – Τουρισμός: Πώς θα ξεκλειδώσουμε αυτόν τον θησαυρό;
14:25 Ο Κώτσηρας για τα νέα μέτρα: Μειώσεις φόρων και στήριξη με βάση την πορεία της οικονομίας
14:16 Η CVC εκφράζει μη δεσμευτικό ενδιαφέρον για τη στήριξη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με νέα επένδυση έως 1,2 δισ. ευρώ
14:14 Η φρεγάτα «Κίμων» στον Πειραιά: Εκεί υπογράφουν Μητσοτάκης και Μακρόν τη νέα συμφωνία
14:11 Δ. Ελλάδα: Οι πολίτες δίνουν καθημερινή μάχη επιβίωσης – Ειδικοί σχολιάζουν την έρευνα της «Π»
14:08 Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στην Ηλεία: Δέκα συλλήψεις και δεκάδες έλεγχοι
14:03 Ο Μακρόν στην Αθήνα: Η ελληνογαλλική συμμαχία μπαίνει σε νέα φάση με άμυνα και επενδύσεις
14:02 Ο Κώστας Πελετίδης στην «Π»: Δεν κάναμε λάθη, παλεύουμε με το σύστημα ΒΙΝΤΕΟ
13:57 Taste Atlas: Αυτό είναι το ελληνικό φαγητό που βρίσκεται ανάμεσα στις 10 κορυφαίες παραδοσιακές γεύσεις του κόσμου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
