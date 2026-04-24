Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος: «Τα παιδιά μας υποφέρουν από έλλειψη προτύπων»

Μήνυμα με έντονο κοινωνικό και πνευματικό αποτύπωμα έστειλε ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος Σκλήφας,Πάτρα, με αφορμή τον εορτασμό του Αγίου Γεωργίου, επισημαίνοντας ότι «τα παιδιά μας υποφέρουν από έλλειψη προτύπων» στη σύγχρονη κοινωνία.

Εορταστικές εκδηλώσεις σε Ρίο, Λάγγουρα και Πετρωτό

Ο Σεβασμιώτατος προέστη των λατρευτικών συνάξεων σε σειρά ιερών ναών, μεταξύ των οποίων ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου στο Ρίο, στον Λάγγουρα Πατρών και στο Πετρωτό, συμμετέχοντας στον Εσπερινό, τη Θεία Λειτουργία, καθώς και στη λιτανεία της εορτής.

Στα κηρύγματά του ανέδειξε τη μορφή του Αγίου Γεωργίου ως πρότυπο πίστης, ανδρείας και ηθικής στάσης, υπογραμμίζοντας την αξία της αντίστασης απέναντι στη φθορά και τη διαφθορά.

«Η κοινωνία έχει απομακρυνθεί από τα πρότυπα της αρετής»

Ο Μητροπολίτης τόνισε ότι η σύγχρονη εποχή έχει απομακρυνθεί από τις αξίες της πίστης, δίνοντας έμφαση στην υλική διάσταση της ζωής και αποδυναμώνοντας τα ηθικά πρότυπα.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «η αμαρτία δεν βρίσκεται πλέον στο περιθώριο, αλλά προβάλλεται ως φυσιολογική κατάσταση», εκφράζοντας την ανησυχία του για το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά.

Ρόλος Εκκλησίας και οικογένειας

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο της Εκκλησίας, της οικογένειας και των «υγιών στοιχείων» της κοινωνίας, τα οποία –όπως σημείωσε– καλούνται να συμβάλουν στην επαναφορά αξιών και προτύπων.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε τη σημασία της παράδοσης να δίνονται στα παιδιά ονόματα Αγίων, ώστε να έχουν πρότυπα ζωής και πνευματικούς οδηγούς.

Οι βίοι των Αγίων ως «οδηγός ζωής»

Ο Σεβασμιώτατος χαρακτήρισε τους βίους των Αγίων ως «την ωραιότερη εγκυκλοπαίδεια» για τη διαπαιδαγώγηση των νέων, παραπέμποντας και στη διδασκαλία του Ιουστίνος Πόποβιτς.

Παράλληλα, στις λατρευτικές εκδηλώσεις συμμετείχε και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης Χρύσανθος Κερνίτσης, ο οποίος χοροστάτησε στον Εσπερινό και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία σε ναούς της περιοχής, μεταφέροντας επίσης θεολογικά και διδακτικά μηνύματα προς τους πιστούς.

Μήνυμα με κοινωνικές προεκτάσεις

Το μήνυμα του Μητροπολίτη Πατρών αναδεικνύει έναν ευρύτερο προβληματισμό για την κατεύθυνση της σύγχρονης κοινωνίας και τη διαμόρφωση των νέων γενεών, θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη για ισχυρά πρότυπα και αξίες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



