Μητσοτάκης απαντά με χιούμορ σε TikTok χρήστη για σκι στα Καλάβρυτα

Το σχόλιο του πρωθυπουργού σε ανάρτηση με φωτογραφίες από το χιονοδρομικό κέντρο προκάλεσε αντιδράσεις στα social media

25 Ιαν. 2026 19:43
Pelop News

Με χιουμοριστική διάθεση αντέδρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση χρήστη του TikTok, η οποία αναφερόταν στην πρόσφατη επίσκεψή του στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων.

Δείτε ακόμα: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα Καλάβρυτα: Η viral ανάρτηση στο Χιονοδρομικό Κέντρο

Ο χρήστης της πλατφόρμας δημοσίευσε τρεις φωτογραφίες: στην πρώτη εμφανίζεται να στέκεται στα πέδιλα του σκι, στη δεύτερη προβάλλεται μήνυμα που φέρεται να του έστειλε ο πατέρας του, προειδοποιώντας τον να είναι προσεκτικός λόγω της παρουσίας του πρωθυπουργού στην περιοχή, ενώ στην τρίτη φωτογραφία απεικονίζεται πεσμένος στο χιόνι.

Δείτε ΕΔΩ την ανάρτηση στο TikTok

Μητσοτάκης απαντά με χιούμορ σε TikTok χρήστη για σκι στα Καλάβρυτα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε την ανάρτηση, γράφοντας «Γύρνα το σε snowboard», απάντηση που δεν πέρασε απαρατήρητη και συγκέντρωσε αντιδράσεις από άλλους χρήστες των κοινωνικών δικτύων.

Η συγκεκριμένη διαδικτυακή αλληλεπίδραση διαδόθηκε γρήγορα, με το σχόλιο του πρωθυπουργού να αναπαράγεται στα  μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

