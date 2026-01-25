Μητσοτάκης απαντά με χιούμορ σε TikTok χρήστη για σκι στα Καλάβρυτα

Με χιουμοριστική διάθεση αντέδρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση χρήστη του TikTok, η οποία αναφερόταν στην πρόσφατη επίσκεψή του στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων.

Ο χρήστης της πλατφόρμας δημοσίευσε τρεις φωτογραφίες: στην πρώτη εμφανίζεται να στέκεται στα πέδιλα του σκι, στη δεύτερη προβάλλεται μήνυμα που φέρεται να του έστειλε ο πατέρας του, προειδοποιώντας τον να είναι προσεκτικός λόγω της παρουσίας του πρωθυπουργού στην περιοχή, ενώ στην τρίτη φωτογραφία απεικονίζεται πεσμένος στο χιόνι.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε την ανάρτηση, γράφοντας «Γύρνα το σε snowboard», απάντηση που δεν πέρασε απαρατήρητη και συγκέντρωσε αντιδράσεις από άλλους χρήστες των κοινωνικών δικτύων.

Η συγκεκριμένη διαδικτυακή αλληλεπίδραση διαδόθηκε γρήγορα, με το σχόλιο του πρωθυπουργού να αναπαράγεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

