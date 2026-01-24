Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα Καλάβρυτα: Η viral ανάρτηση στο Χιονοδρομικό Κέντρο

Μια διαφορετική ανάρτηση έκανε την εμφάνισή της στα social media του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, με πρωταγωνιστή τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, που το επισκέφθηκε σήμερα, Σάββατο (24/1).

Ο κ. Μητσοτάκης, ακολουθώντας το viral trend «μου είπαν να διαφημίσω…», παρουσίασε στους διαδικτυακούς του ακολούθους το νέο καφέ στην κορυφή της Στύγας, λέγοντας με το χαρακτηριστικό deadpan ύφος: «Μου ζήτησαν να διαφημίσω το νέο καφέ στην κορυφή της Στύγας… Αυτό είναι το καφέ. Έχει και σόμπα. Και αυτός είναι ο αναβατήρας».

Διαβάστε επίσης: Αιφνιδιαστική επίσκεψη Μητσοτάκη στα Καλάβρυτα: Στις πίστες του Χιονοδρομικού σαν απλός επισκέπτης ΦΩΤΟ

Στη λεζάντα της ανάρτησης, το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων σχολίασε: «Τερματίσαμε το trend!», ενώ σε λιγότερο από μία ώρα η ανάρτηση είχε συγκεντρώσει πάνω από χίλια likes και δεκάδες σχόλια.

Το πρωί του Σαββάτου ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το χιονοδρομικό, συνοδευόμενος από ομάδα ασφαλείας, έβγαλε το εισιτήριό του, σήκωσε τα χιονοπέδιλα στον ώμο και περίμενε στην ουρά των αναβατήρων μαζί με τους υπόλοιπους επισκέπτες. Η παρουσία του έγινε γρήγορα αντιληπτή, με αρκετούς να τον αναγνωρίζουν και να τον χαιρετούν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραμείνει στα Καλάβρυτα μόνο για λίγες ώρες, επιστρέφοντας το απόγευμα στην Αθήνα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων (@kalavritaskiresort)

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



