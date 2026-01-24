Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα Καλάβρυτα: Η viral ανάρτηση στο Χιονοδρομικό Κέντρο

Ο πρωθυπουργός δοκίμασε το νέο trend στα social media και διαφήμισε… το καφέ στην κορυφή της Στύγας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα Καλάβρυτα: Η viral ανάρτηση στο Χιονοδρομικό Κέντρο
24 Ιαν. 2026 19:30
Pelop News

Μια διαφορετική ανάρτηση έκανε την εμφάνισή της στα social media του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, με πρωταγωνιστή τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, που το επισκέφθηκε σήμερα, Σάββατο (24/1).

Ο κ. Μητσοτάκης, ακολουθώντας το viral trend «μου είπαν να διαφημίσω…», παρουσίασε στους διαδικτυακούς του ακολούθους το νέο καφέ στην κορυφή της Στύγας, λέγοντας με το χαρακτηριστικό deadpan ύφος: «Μου ζήτησαν να διαφημίσω το νέο καφέ στην κορυφή της Στύγας… Αυτό είναι το καφέ. Έχει και σόμπα. Και αυτός είναι ο αναβατήρας».

Διαβάστε επίσης: Αιφνιδιαστική επίσκεψη Μητσοτάκη στα Καλάβρυτα: Στις πίστες του Χιονοδρομικού σαν απλός επισκέπτης ΦΩΤΟ

Στη λεζάντα της ανάρτησης, το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων σχολίασε: «Τερματίσαμε το trend!», ενώ σε λιγότερο από μία ώρα η ανάρτηση είχε συγκεντρώσει πάνω από χίλια likes και δεκάδες σχόλια.

Το πρωί του Σαββάτου ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το χιονοδρομικό, συνοδευόμενος από ομάδα ασφαλείας, έβγαλε το εισιτήριό του, σήκωσε τα χιονοπέδιλα στον ώμο και περίμενε στην ουρά των αναβατήρων μαζί με τους υπόλοιπους επισκέπτες. Η παρουσία του έγινε γρήγορα αντιληπτή, με αρκετούς να τον αναγνωρίζουν και να τον χαιρετούν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραμείνει στα Καλάβρυτα μόνο για λίγες ώρες, επιστρέφοντας το απόγευμα στην Αθήνα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:31 Βία ανηλίκων: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονου από δέκα ανήλικους στον Άλιμο
20:19 Ο Ερμής έκανε την δουλειά και πήρε νέο “τρίποντο”
20:19 Οδηγούσε μηχανή με 146 χλμ/ώρα μέσα στη Θεσσαλονίκη
20:08 Αϋπνία και βότανα: Ποια ροφήματα μπορούν να σας χαρίσουν καλύτερο ύπνο
19:59 Marseaux: Έχω δεχτεί πολλά σχόλια για το σώμα μου από πολύ μικρή ηλικία
19:48 Στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για την παχυσαρκία συμμετέχει η Μονάδα Ενδοκρινολογίας του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα»
19:42 Η Ενωση δεύτερο σερί διπλό, με «βροχή» τριπόντων στη Σαρωνίδα
19:37 Αντίνο: «Όταν μίλησα με τον κύριο Αλαφούζο δεν είχα καμία αμφιβολία για την επιλογή μου»
19:37 Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Βόλο με το μυαλό στον Άγιαξ
19:30 Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα Καλάβρυτα: Η viral ανάρτηση στο Χιονοδρομικό Κέντρο
19:24 Πλεύρης: Μειωμένες οι ροές μεταναστών το 2025 χάρη στα σκληρά μέτρα που ελήφθησαν
19:15 Εύβοια: Εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του 80χρονος
19:04 Στοχευμένα χτυπήματα της Δίωξης Ναρκωτικών σε Πάτρα και Αίγιο: «Πίεση» στα κυκλώματα
18:53 Δημητρακόπουλος: Οι κατηγορούμενοι είπαν ότι με το revenge porn βίντεο οι ακόλουθοι της Τούνη ανέβηκαν στους 1.200.000
18:44 Η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ για την παράσυρση της υπαλλήλου έξω από υποκατάστημα
18:33 Τα σταυρανθή λαχανικά «ασπίδα» για την καρδιά – Τι δείχνει πολυετής μελέτη σε γυναίκες
18:30 Η αναδάσωση έφερε γούρι στη ΝΕΠ, διπλό στον Βόλο
18:21 Δανία: Μποϊκοτάρουν τα αμερικανικά προϊόντα εξαιτίας των εντάσεων για τη Γροιλανδία
18:20 Ο Προμηθέας ήττα και από τον Αρη και μένει… πίσω – Φωτογραφίες/δηλώσεις
18:15 Ο Απόλλωνας αγχώθηκε, αλλά νίκησε τον ΑΣ Ιόνιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24-25/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ