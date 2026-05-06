Μητσοτάκης από Αμμάν: Έμφαση στην αποκλιμάκωση και επιστροφή στο status quo στα Στενά του Ορμούζ

Σε μια συγκυρία αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε με σαφές μήνυμα υπέρ της αποκλιμάκωσης και της διπλωματικής επίλυσης των κρίσεων, κατά τη διάρκεια της 5ης Τριμερούς Συνόδου Ελλάδας–Κύπρου–Ιορδανίας που πραγματοποιήθηκε στο Αμμάν.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, σημειώνοντας τη στρατηγική τους σημασία για το παγκόσμιο εμπόριο και την ασφάλεια. «Θέλουμε να είμαστε πολύ σαφείς: πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα παραμένει «ένθερμος υπέρμαχος της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας».

Παράλληλα, περιέγραψε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής ρευστότητας στην ευρύτερη περιοχή, μεταφέροντας εικόνα που αποκόμισε και από πρόσφατες επαφές του στο Αμπού Ντάμπι. «Η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή προφανώς μας προβληματίζει ιδιαίτερα», σημείωσε, αφήνοντας πάντως ανοιχτό ένα περιθώριο «συγκρατημένης αισιοδοξίας», υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει κοινή δέσμευση για αποκλιμάκωση.

Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε η ανάγκη για συντονισμένη διεθνή στάση υπέρ της ειρήνης και της διπλωματίας. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «είναι σημαντικό τώρα να διασφαλίσουμε ότι όλοι καλούμε για αποκλιμάκωση της έντασης και την επιλογή της διπλωματικής οδού», αναδεικνύοντας τον ρόλο της τριμερούς συνεργασίας ως σταθεροποιητικού παράγοντα στην περιοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ρόλο της Ιορδανίας, εξυμνώντας τη συμβολή της στην περιφερειακή ισορροπία. «Η Ιορδανία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο ως πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή», σημείωσε, ενώ εξήρε τη δέσμευση της χώρας «για τη διατήρηση του status quo», ειδικά σε ζητήματα θρησκευτικής και γεωπολιτικής ευαισθησίας.

Στην τριμερή σύνοδο συμμετείχαν επίσης η Κύπρος και η Ιορδανία, με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης να έχει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της ατζέντας. Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναγνώρισε τη σημασία της συνεργασίας, χαρακτηρίζοντας την τριμερή «μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και προσήλωσης στο Διεθνές Δίκαιο».

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος λειτουργούν ως «γέφυρα» μεταξύ Μέσης Ανατολής, Κόλπου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας τη στρατηγική τους θέση. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας σε τομείς όπως η ενέργεια, οι επενδύσεις, η άμυνα και ο τουρισμός.

Στο περιθώριο της συνόδου, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στις εξελίξεις στον Λίβανο και τη Γάζα, τονίζοντας την ανάγκη διατήρησης της εκεχειρίας και προώθησης μιας πολιτικής λύσης στη βάση της συνύπαρξης δύο κρατών.

Συνολικά, η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αμμάν ανέδειξε τη στρατηγική επιλογή της Ελλάδας να τοποθετείται ενεργά υπέρ της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές εντάσεις επηρεάζουν ευρύτερα την παγκόσμια οικονομία και ασφάλεια.

