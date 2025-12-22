Μητσοτάκης από Ραμάλα: Στήριξη στη λύση των δύο κρατών και έτοιμη η Ελλάδα για ρόλο στην επόμενη μέρα στη Γάζα

Τη σταθερή ελληνική θέση υπέρ της πολιτικής διευθέτησης του Παλαιστινιακού και της λύσης των δύο κρατών επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Ραμάλα, στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Μέση Ανατολή, ενόψει και της Τριμερούς Συνόδου Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ.

22 Δεκ. 2025 12:56
Pelop News

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στα Ιεροσόλυμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη στη Ραμάλα, όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, επαναβεβαιώνοντας την πάγια ελληνική θέση υπέρ της πολιτικής λύσης του Παλαιστινιακού και της προοπτικής των δύο κρατών.

Κατά τη συνάντηση, η ελληνική πλευρά υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει ενεργά στην επόμενη μέρα στη Γάζα, τόσο σε ανθρωπιστικό επίπεδο όσο και μέσω δράσεων ανοικοδόμησης. Παράλληλα, εξετάζεται και η ενδεχόμενη συμμετοχή της χώρας σε Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης, εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες.

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στην Ιερουσαλήμ, όπου στις 14:30 θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Αργότερα, στις 17:45, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδα–Κύπρος–Ισραήλ, με τη συμμετοχή και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Μετά το πέρας της Συνόδου θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις των ηγετών προς τον Τύπο.

Πηγές επισημαίνουν ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού επιβεβαιώνει τη συνέχεια και το βάθος των ελληνοϊσραηλινών σχέσεων, καθώς και τη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στο τριμερές σχήμα συνεργασίας, το οποίο έχει αποκτήσει νέα δυναμική μέσα από πρόσφατες συναντήσεις σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών και Ενέργειας, με στόχο τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

