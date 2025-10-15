Μητσοτάκης από το «Αττικόν»: Σε λειτουργία σύντομα τα πιο σύγχρονα ΤΕΠ της χώρας

Κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο «Αττικόν» ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι τα νέα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών θα τεθούν σε λειτουργία μέσα στις επόμενες εβδομάδες, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για τα πλέον σύγχρονα της Ελλάδας και μέρος μιας συνολικής αναβάθμισης του ΕΣΥ.

15 Οκτ. 2025 13:52
Pelop News

Στο νοσοκομείο «Αττικόν» βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, με αφορμή τα εγκαίνια του Ογκολογικού Κέντρου «Αθηνά Ιωαν. Μαρτίνου».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα λειτουργήσουν τα νέα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου, τα οποία –όπως ανέφερε– θα αποτελούν τα πιο σύγχρονα της χώρας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Αθανάσιο Μαρτίνο για τη σημαντική δωρεά που συνέβαλε στην υλοποίηση του έργου, τονίζοντας πως «συνδυάζει τη διακριτικότητα με τη συνεισφορά στο σύνολο και αναδεικνύει τη δύναμη της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και της κοινωνίας των πολιτών».

Αναφερόμενος στην κατάσταση των δημόσιων νοσοκομείων, έκανε λόγο για μια «πρωτοφανή προσπάθεια αναβάθμισης των υποδομών» που με τα χρόνια είχαν φθαρεί, επισημαίνοντας ότι το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2026. Όπως σημείωσε, τότε θα μπορεί να γίνει λόγος για «τη μεγαλύτερη ανάταξη υποδομών υγείας που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ», συνδυάζοντας τις νέες εγκαταστάσεις με την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.

«Το ΕΣΥ αλλάζει προς όφελος των ασθενών, των γιατρών και του προσωπικού του», κατέληξε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνέργειας και της συνεχούς επένδυσης στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
