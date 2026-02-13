Μητσοτάκης – Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας: Στο επίκεντρο ο Ελληνισμός της διασποράς και η επικείμενη επίσκεψη

Η ελληνική ομογένεια στην Αυστραλία και η επικείμενη επίσκεψη του πρωθυπουργού βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου. Συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, ζητήματα επιστολικής ψήφου και φορολογικών διευκολύνσεων για τους Έλληνες της διασποράς.

13 Φεβ. 2026 13:44
Pelop News

Συνάντηση με τον αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Μακάριο είχε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με βασικό θέμα την ελληνική ομογένεια στην Αυστραλία και την επικείμενη επίσκεψή του εκεί.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς Έλληνας πρωθυπουργός έχει καιρό να επισκεφθεί την Αυστραλία. Όπως σημείωσε, η συγκυρία της 25ης Μαρτίου προσφέρει την ευκαιρία επαφής με μια δυναμική κοινότητα Ελλήνων της διασποράς.

Παράλληλα, εξέφρασε την προσδοκία να υπάρξουν θετικές εξελίξεις έως τότε, όπως η ψήφιση διάταξης που θα επιτρέπει στους Έλληνες της Αυστραλίας να συμμετέχουν στις εθνικές εκλογές μέσω επιστολικής ψήφου, εξέλιξη που χαρακτήρισε σημαντική για τον παγκόσμιο Ελληνισμό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στην προσπάθεια ολοκλήρωσης συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για σημαντικό ζήτημα για τους Έλληνες που δραστηριοποιούνται οικονομικά και στις δύο χώρες.

Από την πλευρά του, ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος εξέφρασε τη χαρά της ελληνικής ομογένειας για την προγραμματισμένη επίσκεψη, υπογραμμίζοντας ότι αναμένεται να έχει ουσιαστικό χαρακτήρα. Τόνισε ότι ο Ελληνισμός της Αυστραλίας παρακολουθεί στενά τις πρωτοβουλίες που αφορούν τη διασπορά και προσβλέπει σε περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών με την Ελλάδα.

