Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: Συντονισμός για Κυπριακό και ενημέρωση για την επίσκεψη στην Άγκυρα

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Χριστοδουλίδης, με επίκεντρο τις εξελίξεις στο Κυπριακό και την επικείμενη επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στην Τουρκία.

09 Φεβ. 2026 14:19
Pelop News

Τηλεφωνική συνομιλία πραγματοποίησαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την οποία συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό καθώς και ζητήματα περιφερειακής πολιτικής.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Κύπριο πρόεδρο για την επικείμενη επίσκεψή του στην Άγκυρα και τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις προσπάθειες επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ επιβεβαιώθηκε η διαρκής συνεργασία και ο στενός συντονισμός μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας.

