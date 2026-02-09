Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: Συντονισμός για Κυπριακό και ενημέρωση για την επίσκεψη στην Άγκυρα

Τηλεφωνική συνομιλία πραγματοποίησαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την οποία συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό καθώς και ζητήματα περιφερειακής πολιτικής.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Κύπριο πρόεδρο για την επικείμενη επίσκεψή του στην Άγκυρα και τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις προσπάθειες επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ επιβεβαιώθηκε η διαρκής συνεργασία και ο στενός συντονισμός μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας.

