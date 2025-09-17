Μητσοτάκης: «Δεν ανησυχώ για το Πίρι Ρέις αλλά δεν επαναπαύομαι»

Μόλις 10 ημέρες μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε συνέντευξη στον ΑΝΤ1 μιλώντας για την πορεία της Οικονομίας, τα Εθνικά και τα μεγάλα κοινωνικά θέματα.

Ο Πρωθυπουργός ξεκινώντας την πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ αναφέρθηκε στην ακρίβεια, λέγοντας: «Επισήμανα ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το κόστος ζωής. Επέλεξα να αντιμετωπίσω το πρόβλημα της ακρίβειας μέσα από μία γενναία, μόνιμη αύξηση των πραγματικών μισθών. Ήταν επιλογή να μειώσουμε τους φόρους για όλους και πολύ περισσότερο για τους νέους και όσους έχουν παιδιά».

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι από τον Ιανουάριο οι πολίτες θα δουν τις αυξήσεις στους μισθούς.

Για το ζήτημα του ΦΠΑ: «Πρέπει να προσδιορίσουμε πόσα λεφτά έχει το ταμείο. Δεν μιλάμε για μια πιστωτική κάρτα χωρίς όρια. Στα βασικά τρόφιμα μια μείωση θα μας στοίχιζε πάνω από 1,5 δις ευρώ και το όφελος θα ήταν περί τα 30 ευρώ το μήνα (για τον πολίτη)».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι πρέπει να μειώσουμε το χρέος της χώρας. «Δε θα επιτρέψω κανέναν εκτροχιασμό στα δημοσιονομικά. Η χώρα κινείται οριακά στις “οροφές” των δαπανών. Όσοι κάνουν μπακαλίστικους υπολογισμούς να μελετήσουν το ευρωπαϊκό πλαίσιο που οφείλει η χώρα να συμμορφωθεί».

Για το πρόβλημα με τα ενοίκια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Ένας νόμος και ένα άρθρο δε μπορεί να παγώσει τα ενοίκια. Έχουμε μια σειρά από προγράμματα για να δώσουμε κίνητρα στους ιδιοκτήτες. Έτσι θα αυξηθεί η προσφορά των διαμερισμάτων. Έχουμε πάρει πολλά μέτρα. Αυτή η κυβέρνηση πήρε το πλεόνασμα της Ανάπτυξης και επιστρέφει ένα ενοίκιο σε όλους τους ενοικιαστές».

«Αν κάποιος θέλει να δώσει 13ο μισθό, δε θα δώσει τις φοροαπαλλαγές που δώσαμε» επανέλαβε ο Πρωθυπουργός.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Πρωθυπουργός ανέφερε: «Ήταν δικιά μας ευθύνη να βάλουμε σε τάξη τον Οργανισμό, δεν τα καταφέραμε για αυτό και πήραμε δραστικά μέτρα. Όσο πρέπει να εξυγιάνουμε τον Οργανισμό, πρέπει όμως να γίνονται και πληρωμές. Σαφέστατα υπήρχε αίσθηση ότι υπήρχε στον ΟΠΕΚΕΠΕ κάτι προβληματικό…

Έχει ανασταλεί η κομματική ιδιότητα της κ. Σεμερτζίδου. Σε μια τέτοια υπόθεση είναι προφανές ότι θα εμπλέκονται στελέχη και της ΝΔ. 22 εκατομμύρια επιστρέφονται στα πρώτα 1.000 ΑΦΜ και συνεχίζονται».

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ σίγουρα μας χρεώνεται και θα μπει στο ζύγι της κρίσης των Ελλήνων πολιτών. Θα κριθούμε για τις πράξεις μας αλλά σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση δε μπορεί να κατηγορηθεί ότι δεν προσπάθησε» τόνισε.

Για το μεταναστευτικό

Για το μεταναστευτικό είπε: «Καμία Κρήτη δεν έχει βουλιάξει από μετανάστες. Είμαστε ως χώρα πολύ κάτω από εκεί που ήμασταν περσι. Είμαστε 30% κάτω στις συνολικές ροές. Η Κρήτη πράγματι έδωσε αυξημένες ροές. Αναστείλαμε τις διαδικασίες ασύλου. Θα αξιολογήσω αν επίκειται παράταση. Θα αξιολογηθεί στις αρχές Οκτωβρίου».

«Η Ελλάδα παίρνει πολλά χρήματα από την Ευρώπη και πρέπει να πάρει περισσότερα. Έχουμε πολλά προβλήματα με την Τουρκία αλλά στο μεταναστευτικό έχουμε μια συνεργασία. Και θα πάρουμε και περισσότερα χρήματα από την Ευρώπη».

Για τη Chevron: «Η 2η μεγαλύτερη ενεργειακή εταιρεία έρχεται. Και ουσιαστικά πιστοποιεί ότι εμείς ασκούμε κυριαρχικά δικαιώματα στα θαλάσσια οικόπεδα που έχει επιλέξει. Είναι μία εθνική επιτυχία. Σήμερα η χώρα μας θεωρείται στις ΗΠΑ κρίσιμος ενεργειακός παίκτης».

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Για τις δηλώσεις Φιντάν: «Αν αναφέρεται σε ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας των δύο χωρών, θα συναντήσω των κύριο Ερντογάν. Το είδατε να βγαίνει το Πίρι Ρέις; Ας περάσω ένα μήνυμα ηρεμίας. Οι ασκήσεις είναι όλες προγραμματισμένες. Δεν έχουμε δει κίνηση στο πεδίο. Με την Τουρκία θα επιδιώκουμε ειλικρινείς διαλόγους και έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας».

«Η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει τα ήρεμα νερά. Ταυτόχρονα έκανε τα πρώτα βήματα για τα θαλάσσια πάρκα. Ολοκλήρωσε τον διαγωνισμό της Chevron. Η Ελλάδα δεν επαναπαύτηκε στα ήρεμα νερά».

«Θα λυθεί το ζήτημα με το καλώδιο με την Κύπρο».

«Δεν ανησυχώ για το Πίρι Ρέις αλλά δεν επαναπαύομαι. Το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε και την 4η φρεγάτα Μπελαρά»…

«Υπάρχει πρόθεση να βρεθούμε με τον κύριο Ερντογάν» τόνισε ο Πρωθυπουργός.

«Μπορούμε να μάθουμε να ζούμε και με τις διαφορές μας. Αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει συνεχώς το θερμόμετρο να είναι στο κόκκινο».

Από τα μπασκετικά «κρατώ τις αναρτήσεις των αθλητών ότι ο αθλητισμός πρέπει να ενώνει. Επιβεβαιώνει και το κλίμα που υπάρχει μεταξύ των δύο λαών».

Για τα Τέμπη: «Κάποια στιγμή θέλουμε να ξεκινήσει αυτή η δίκη. Μια ανάκριση κράτησε 2,5 χρόνια, υπάρχουν 36 κατηγορούμενοι».

Για τη Γάζα: «Αυτό που γίνεται στη Γάζα είναι ανεπίτρεπτο. Συντελείται μια μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή. Δε θα χρησιμοποιούσα τον όρο γενοκτονία γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και όμηροι. Πρέπει να καταλάβει το Ισραήλ ότι κινδυνεύει να απομακρύνει παραδοσιακούς συμμάχους και φίλους. Η Ελλάδα ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Κάνω και τώρα δημόσια έκκληση να σταματήσει η επιχείρηση στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη.

Για τις δημοσκοπήσεις

«Είναι φυσιολογικό μία κυβέρνηση στον 7ο χρόνο να έχει υποστεί μια φθορά. Αυτά που τάζει η αντιπολίτευση, πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Πάντα υπάρχουν αυξομειώσεις στα ποσοστά. Η ΝΔ σήμερα είναι η κυρίαρχη δύναμη, με μειωμένα ποσοστά; Με μειωμένα ποσοστά. Έχει υπερδιπλάσια ποσοστά από το δεύτερο κόμμα που είναι το ΠΑΣΟΚ».

«Τον Απρίλιο του 2023 η ΝΔ ήταν στο 32 με 33% και κέρδισε τις εκλογές με 40%. Ας κρατάμε μικρό καλάθι όταν προσπαθούμε να προβλέψουμε το εκλογικό σκηνικό. Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι καλύτερες από αυτές της συνεργασίας. Η τελική κρίση όμως ανήκει στον ελληνικό λαό».

«Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός και όχι οι παράγοντες. Ο λαός δεν ψηφίζει μόνο κόμμα αλλά και Πρωθυπουργός. Στην πολιτική κουζίνα δεν ακουμπά την κοινωνία».

«Η ΝΔ επί των ημερών μου μεγάλωσε, εκσυγχρονίστηκε. Σε μια μεγάλη παράταξη μπορούν να συνυπάρχουν στελέχη. Είχαμε συμμετάσχει με τον Ανδρέα Λοβέρδο και στην ίδια κυβέρνηση».

«Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι αρχηγός της Αντιπολίτευσης. Ο κύριος Τσίπρας είναι βουλευτής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να ρωτήσετε τους συντρόφους του γιατί βλέπω να σηκώνεται πολλή σκόνη αλλά μπορεί να θυμίζει αθλητή που καίγεται στο ζέσταμα αλλά δε με αφορά το θέμα».

