Μητσοτάκης: «Δεν μας αρέσει η εικόνα στο Σύνταγμα» – Τι είπε για Δένδια, Τσίπρα και Τέμπη

22 Οκτ. 2025 8:40
Pelop News

Στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη χθεσινή συζήτηση για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτενώς στην τροπολογία για το Μνημείο και στα περί διαφωνίας του Υπουργού Άμυνας και σχολίασε τη στάση της αντιπολίτευσης.

Ο κ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε την τροπολογία που απαγορεύει καταλήψεις και διαμαρτυρίες στον χώρο του Μνημείου, τονίζοντας ότι αποτελεί προσπάθεια «συλλογικής προστασίας ενός χώρου μνήμης».

Βουλή: Έντονη αντιπαράθεση Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

«Δεν νομίζω ότι αυτή η συζήτηση θα συνέβαινε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου», υπογράμμισε, προσθέτοντας: «Περνώντας από το Σύνταγμα, δεν νομίζω ότι μας αρέσει αυτή η εικόνα, την οποία αντικρίζουμε σήμερα».

Απαντώντας στα δημοσιεύματα περί διαφωνίας του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, ο Πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός:

«Ο Υπουργός Άμυνας, με τον οποίον είχα επικοινωνήσει και προσωπικά πριν καταθέσω τη σχετική διάταξη, δεν εξέφρασε καμία απολύτως διαφωνία για το περιεχόμενο. Τη συνυπέγραψε, θα ψηφίσει σήμερα στην ονομαστική ψηφοφορία και η αρμοδιότητα περνάει και στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας».

Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις καταλήψεις ως «προσπάθεια πολιτικού ακτιβισμού», ο οποίος «εργαλειοποίησε κάποιους γονείς». Δήλωσε επίσης ότι αναμένει πρόταση από το Υπουργείο Άμυνας για την ανάδειξη του Μνημείου, με σκοπό «κανείς δεν θα μπορεί να γράψει ονόματα ή να καταλάβει τον χώρο».

Αναφορές σε Τέμπη και Τσίπρα

Σχετικά με τη συζήτηση για τα Τέμπη, ο κ. Μητσοτάκης ανέλαβε την ευθύνη του για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε η κυβέρνηση την «εικονική πραγματικότητα» που δημιουργήθηκε, αλλά υποστήριξε ότι «η θεωρία της συγκάλυψης κατέρρευσε» όταν αποδείχθηκε ότι δεν υπήρξε παράνομο φορτίο, ενώ επανέλαβε ότι οι εκταφές που έχουν ζητηθεί θα πραγματοποιηθούν.

Τέλος, σχολιάζοντας την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα, δήλωσε ότι του προκάλεσε «εντύπωση», τονίζοντας ότι «Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης».

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου, τονίζοντας ότι ήταν «ο πιο μεγάλος τραγουδοποιός της γενιάς του» και ένας πολίτης που ζητούσε από τον λαό να «κοιταχτεί στον καθρέφτη».
