Βουλή: Έντονη αντιπαράθεση Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Σε κλίμα πολιτικής αντιπαράθεσης πραγματοποιείται η συζήτηση στη Βουλή για την τροπολογία που αφορά το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη να ανταλλάσσουν αιχμές και χαρακτηρισμούς.

Δείτε επίσης: Βουλή: Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία σχετικά με τον Άγνωστο Στρατιώτη

Ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «ακατανόητη στάση» απέναντι στην κυβερνητική πρωτοβουλία, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έγιναν ουρά σας, το πετύχατε κυρία Κωνσταντοπούλου, μπράβο στον Νίκο Ανδρουλάκη».

Μητσοτάκης: Ο Άγνωστος Στρατιώτης δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση και σε κανένα κόμμα

Απαντώντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «αλαζονεία» του Πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας πως «το κυβερνητικό αφήγημα δεν έχει ουσιαστικό περιεχόμενο». «Μας ασκείτε κριτική γιατί δεν ψηφίζουμε κάτι που δεν αλλάζει τίποτα. Πατρίδα δεν είστε μόνο εσείς κύριοι της ΝΔ. Είμαστε όλοι μας», ανέφερε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «μετατρέπει το μνημείο σε εργαλείο εσωκομματικών ισορροπιών».

Στη δευτερολογία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε σε υψηλούς τόνους λέγοντας: «Τρικυμία εν κρανίω. Ποτέ δε σας είδα πιο αμήχανο. Μιλήσατε για συνταγματική εκτροπή και μετά είπατε ότι η τροπολογία είναι περιττή. Καταλήξτε τι ισχύει».

Αναφερόμενος στις αναφορές για εργολαβίες καθαριότητας, ο Πρωθυπουργός σχολίασε: «Σήμερα ποιος έχει την ευθύνη; Ο κύριος Δούκας, που δεν καθάρισε ποτέ το χώρο, γιατί ήθελε να κάνει πολιτικό παιχνίδι».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανήλθε ζητώντας «να σταματήσει η τοξικότητα και η διχόνοια», επισημαίνοντας ότι «στην πολιτική όλοι κρινόμαστε από τις πράξεις μας». «Μιλάτε εσείς για ουρά, όταν εργαλειοποιήσατε τον Βελόπουλο στις υποκλοπές;», σημείωσε, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό ότι «επιδιώκει τη σύγκρουση για εσωτερική κατανάλωση».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



