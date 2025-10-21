Βουλή: Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία σχετικά με τον Άγνωστο Στρατιώτη

Η Βουλή απέρριψε, με απόφαση δια εγέρσεως, τις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που είχαν υποβάλει ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας κατά της τροπολογίας της κυβέρνησης για την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστήριξαν ότι η ρύθμιση περιορίζει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του συνέρχεσθαι.

Διαβάστε επίσης: Μητσοτάκης: Ο Άγνωστος Στρατιώτης δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση και σε κανένα κόμμα

Υποστηρίζοντας την κυβερνητική πρωτοβουλία, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης τόνισε ότι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αποτελεί «το υπέρτατο Εθνικό Μνημείο» και υπογράμμισε πως η προσέγγιση της κυβέρνησης έχει εθνικό και όχι κομματικό χαρακτήρα. Ο υπουργός κάλεσε τα κόμματα να αποφύγουν τον διχασμό σε ζητήματα που αφορούν σύμβολα ενότητας, επισημαίνοντας ότι η πρωτοβουλία στοχεύει στην «αποκατάσταση του θεσμικά αυτονόητου».

Παράλληλα, άσκησε κριτική προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι απομακρύνεται από τις πατριωτικές του αρχές, ενώ για την Αριστερά είπε πως εστιάζει σε νομικίστικες προσεγγίσεις χωρίς ουσιαστικό αφήγημα για τον θεσμό του Μνημείου.

Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής έκανε λόγο για «απαγόρευση συναθροίσεων» και «παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας», καταθέτοντας φωτογραφικό υλικό από παλαιότερες συγκεντρώσεις μπροστά στο Μνημείο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσω του Διονύση Καλαματιανού, υποστήριξε ότι η διάταξη «ποινικοποιεί συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα» και στερείται σαφήνειας.

Η Νέα Αριστερά, με τον Νάσο Ηλιόπουλο, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει «την απαγόρευση συγκεντρώσεων μπροστά στη Βουλή», ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ανέφερε πως η τροπολογία αντιβαίνει στο πνεύμα του Συντάγματος.

Αντίθετα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, υπογράμμισε ότι η ρύθμιση αποσκοπεί αποκλειστικά στην προστασία του Μνημείου, επικαλούμενος απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα όρια άσκησης του δικαιώματος συνάθροισης.

Από το ΚΚΕ, ο Νίκος Καραθανασόπουλος χαρακτήρισε την τροπολογία «κατάπτυστη», ενώ η Ελληνική Λύση, μέσω του Στυλιανού Φωτόπουλου, έκανε λόγο για «εκμετάλλευση ενός εθνικού συμβόλου» και ζήτησε την απόσυρσή της.

