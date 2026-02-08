Μητσοτάκης: Διάλογος για Σύνταγμα χωρίς δογματισμούς, τι αναφέρει για τους διακινητές

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει μέσα στον Μάρτιο την τελική της πρόταση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, εκφράζοντας την ελπίδα ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα προσέλθουν στον διάλογο «με διάθεση συνεννόησης, χωρίς δογματισμούς, προσχήματα και κομματικούς υπολογισμούς».

Στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε τα βασικά σημεία της κυβερνητικής πρότασης, τα οποία περιλαμβάνουν:

Συνταγματική κατοχύρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας

Τροποποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών

Άνοιγμα του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων

Συμμετοχή του δικαστικού σώματος στην επιλογή της ηγεσίας του

Ενίσχυση της αξιολόγησης στο Δημόσιο, με συζήτηση για ενδεχόμενη άρση της μονιμότητας

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη Συνταγματική Αναθεώρηση «κοινωνικό συμβόλαιο» που πρέπει να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής, από την τεχνητή νοημοημοσύνη μέχρι την κλιματική κρίση, με στόχο η χώρα να γιορτάσει τα 200 χρόνια από τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους το 2030 έχοντας αντιμετωπίσει παθογένειες δεκαετιών.

Παιδεία – Εθνικό Απολυτήριο

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι εντός Φεβρουαρίου ξεκινά ο διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο, με στόχο το Λύκειο να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοτέλεια και εκπαιδευτική αξία, πέρα από την προετοιμασία για τις Πανελλαδικές. Διευκρίνισε ότι οι αλλαγές δεν αφορούν τους σημερινούς μαθητές Λυκείου ή τη Γ’ Γυμνασίου, οι Πανελλαδικές δεν καταργούνται και πιθανός ορίζοντας εφαρμογής είναι η Α’ Λυκείου από το σχολικό έτος 2027–2028.

Υγεία – Φάρμακα υψηλού κόστους

Υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ ΕΟΠΥΥ και Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ώστε ασθενείς με καρκίνο και σκλήρυνση κατά πλάκας να μπορούν να παραλαμβάνουν φάρμακα υψηλού κόστους από το φαρμακείο της επιλογής τους σε όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων απομακρυσμένων νησιών και ορεινών περιοχών. Στόχος είναι η πλατφόρμα να τεθεί άμεσα σε λειτουργία, με αρχική κάλυψη 23.000 συνταγών μηνιαίως και αύξηση στις 66.000 εντός τριμήνου.

Αγορά εργασίας Η ανεργία στους νέους κάτω των 25 ετών διαμορφώνεται στο 13%, χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (14,7%). Η ανεργία συνολικά στο 7,5% είναι πλέον χαμηλότερη από πολλές χώρες της ΕΕ, ενώ μειώνεται το χάσμα ανδρών-γυναικών, με 259.480 περισσότερες γυναίκες σε μισθωτή εργασία σε σχέση με το 2019.

Δημογραφικό – Μετεγκατάσταση Επεκτείνεται το πιλοτικό πρόγραμμα μετεγκατάστασης σε 8 Περιφερειακές Ενότητες (προστίθενται Κοζάνη και Γρεβενά), με διεύρυνση δικαιούχων (Έλληνες εξωτερικού, φοιτητές, ένστολοι, ψηφιακοί νομάδες, συνταξιούχοι). Η ενίσχυση των 10.000 ευρώ καταβάλλεται κατά 50% προκαταβολικά, χωρίς πληθυσμιακούς περιορισμούς.

Σύνορα – Μετανάστευση Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη «μηδενική ανοχή» απέναντι στα κυκλώματα διακινητών, αναφερόμενος στο πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο. Υπογράμμισε την αυταπάρνηση του Λιμενικού Σώματος και την ψήφιση νομοσχεδίου που αυστηροποιεί τις ποινές για διακινητές, χωρίς να ποινικοποιεί τη δράση ΜΚΟ, αλλά την εγκληματική συμπεριφορά φυσικών προσώπων.

Άλλα σημεία

Υπογραφή σύμβασης 18,6 εκατ. ευρώ για ανακαίνιση Φοιτητικής Εστίας Αθηνών

Λειτουργία πρώτης δημόσιας Ακαδημίας Επαγγελματικής Κατάρτισης Φαρμάκου στην Τρίπολη

Βράβευση Χάλκης για χρήση ΤΝ στην καταγραφή ανθρακικού αποτυπώματος

Εκκίνηση ψηφιακής πύλης hh.gr (Hellenic Heritage) σε 108 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία

Υπενθύμιση για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας (9 Φεβρουαρίου)

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



