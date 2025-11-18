Μητσοτάκης: Έκτακτη οικονομική στήριξη σε κτηνοτρόφους πριν από το τέλος του έτους, τι είπε για στεγαστικό και ΕΛΤΑ

Νέα οικονομική ενίσχυση προς τους κτηνοτρόφους που υπέστησαν απώλειες λόγω της ευλογιάς προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Ertnews. Η στήριξη αναμένεται να δοθεί πριν από το τέλος του χρόνου και θα καλύψει το εισόδημα όσων έχασαν ζώα, με βάση τον αριθμό των ζώων που θανατώθηκαν. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι η βασική ενίσχυση για τους αγρότες θα καταβληθεί στα τέλη Νοεμβρίου, διευκρινίζοντας ότι το νέο σύστημα θα αποκλείει όσους δεν πληρούν τα κριτήρια, χωρίς να μειώνεται το συνολικό κονδύλι, ώστε οι δικαιούχοι παραγωγοί να λάβουν υψηλότερα ποσά.

Ο Μητσοτάκης για στεγαστικό και ακρίβεια

Σε ό,τι αφορά το στεγαστικό, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για νέα δέσμη μέτρων που θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα, επισημαίνοντας ότι η ακρίβεια αποτελεί διεθνές φαινόμενο. Τόνισε πως η κυβερνητική στρατηγική βασίζεται στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και στην εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας.

Μέρος του σχεδίου αποτελεί η σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Καταναλωτή, η οποία θα συγκεντρώσει όλους τους εποπτικούς μηχανισμούς και θα διαθέτει αυξημένες αρμοδιότητες για πιο αποτελεσματικό έλεγχο.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι πολίτες θα δουν αύξηση του εισοδήματός τους από το νέο φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζεται από το 2026, ενώ υπενθύμισε πως μέχρι το τέλος του μήνα οι περισσότεροι ενοικιαστές θα λάβουν πίσω ένα μηνιαίο ενοίκιο ως ενίσχυση.

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση των πολιτών χωρίς να διαταραχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα, σημειώνοντας ότι το συνολικό ύψος των μέτρων για τους επόμενους μήνες ξεπερνά τα δύο δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι οι επόμενες εκλογές θα διεξαχθούν το 2027 και ότι η Νέα Δημοκρατία θα επιδιώξει αυτοδυναμία από την πρώτη κάλπη.

Αναφερόμενος στο κυκλοφοριακό της Αθήνας, ο πρωθυπουργός ανέδειξε ως βασική προϋπόθεση τη βελτίωση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Υπογράμμισε τη σημασία της Γραμμής 4 του Μετρό, ενώ σημείωσε ότι έχουν ήδη ενταχθεί στον στόλο 800 νέα λεωφορεία, με στόχο την περαιτέρω αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων μέσα στους επόμενους μήνες.

Τέλος, για το θέμα των ΕΛΤΑ ανέφερε ότι απαιτείται εξυγίανση του δικτύου, καθώς η φύση της ταχυδρομικής δραστηριότητας έχει αλλάξει. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, θα επιδιωχθεί λύση που θα διασφαλίζει τη λειτουργία σε περιοχές της επαρχίας, με παράλληλη διαβούλευση σε τοπικό επίπεδο για τις αλλαγές ανά κατάστημα.

