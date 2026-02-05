Μητσοτάκης – Ερντογάν: Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση στην Άγκυρα στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου

Για την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου προγραμματίστηκε η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας.

Την ημερομηνία επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα συμμετέχει στον διάλογο με αυτοπεποίθηση και σταθερή προσήλωση στις θέσεις της.

Όπως τόνισε, η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι ζητήματα κυριαρχίας δεν τίθενται προς συζήτηση και αποτελούν σαφείς «κόκκινες γραμμές».

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας διατήρησης διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών, σε μια περίοδο όπου οι ελληνοτουρκικές σχέσεις παραμένουν σύνθετες αλλά με διαρκή διπλωματική κινητικότητα.

