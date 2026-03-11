Μητσοτάκης για Αντετοκούνμπο: «Ο Γιάννης ενσαρκώνει τις κοινές μας αξίες: ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ισότητα, κοινωνική ένταξη»

Η Ρομπέρτα Μέτσολα ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανακοίνωσε χθες τους πρώτους αποδέκτες του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας, ανάμεσά τους και ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, το όνομα του οποίου ήταν μια πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης που πέρασε ομόφωνα από την ειδική Επιτροπή που δημιουργήθηκε.

«Πλαφόν στα περιθώρια κέρδους», το πλάνο της Κυβέρνησης για αισχροκέρδεια στα καύσιμα

Σε ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ύστερα από πρόταση της κυβέρνησης, επελέγη ομόφωνα ως μία από τις 20 προσωπικότητες για το Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας, βραβείο που απονέμει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Γιάννης, μία από τις πιο επιδραστικές παγκόσμιες προσωπικότητες της Ευρώπης, ενσαρκώνει τις κοινές μας αξίες: ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ισότητα, κοινωνική ένταξη. Συγχαρητήρια Γιάννη».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ύστερα από πρόταση της κυβέρνησης, επελέγη ομόφωνα ως μία από τις 20 προσωπικότητες για το Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας, βραβείο που απονέμει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 11, 2026

Στην επιστολή του στην πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι μια από τις πιο επιδραστικές παγκόσμιες προσωπικότητες της Ευρώπης, του οποίου η ιστορία ζωής, η δημόσια ηγεσία και η δέσμευση στα ανθρωπιστικά ιδεώδη ενσαρκώνουν τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ισότητα, την κοινωνική ένταξη, την πολυπολιτισμικότητα και τις ευκαιρίες».

Κάθε χρόνο θα διορίζονται έως και 20 τιμώμενα πρόσωπα στο Τάγμα. Η σχετική ανακοίνωση έγινε την Τρίτη και η επίσημη τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί κατά τη σύνοδο Oλομέλειας της 18-21 Μαΐου, στο Στρασβούργο.

Υπενθυμίζεται ότι, εν όψει της 75ης επετείου της Διακήρυξης Schuman, το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε να θεσπίσει την πρώτη ευρωπαϊκή διάκριση αυτού του είδους που απονέμεται από θεσμικό όργανο της Ε.Ε., προκειμένου να τιμήσει τα επιτεύγματα προσωπικοτήτων που έχουν συμβάλει σημαντικά στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και στις ευρωπαϊκές αξίες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



