Μητσοτάκης για επιστολική ψήφο αποδήμων: Ανοίγει παράθυρο αλλαγών για ευρύτερη συναίνεση

Την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των αποδήμων στις εθνικές εκλογές ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιδιώκοντας –όπως είπε– τη διαμόρφωση ευρύτερης πολιτικής συναίνεσης.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι υπάρχει συμφωνία επί της αρχής για τη δυνατότητα των εκλογέων που βρίσκονται εκτός επικράτειας να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι το νομοσχέδιο μπορεί να συγκεντρώσει ακόμη και 200 ψήφους στη Βουλή.

Μεταφορά ισχύος της νέας ρύθμισης

Όπως ανέφερε, ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο να υιοθετήσει εν μέρει πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, ώστε η εφαρμογή της διάταξης για την εκλογική περιφέρεια του απόδημου ελληνισμού να μεταφερθεί 18 μήνες μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές.

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε την πρόταση αυτή κίνηση καλής θέλησης, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι οι αντιρρήσεις που εκφράζουν κόμματα της αντιπολίτευσης για το ζήτημα της εκλογικής περιφέρειας εξωτερικού είναι προσχηματικές.

Πρόταση για τρεις μονοεδρικές περιφέρειες

Στην ίδια παρέμβαση, ο πρωθυπουργός πρότεινε την αντικατάσταση της ενιαίας εκλογικής περιφέρειας αποδήμων με τρεις μονοεδρικές περιφέρειες, ώστε –όπως είπε– να υπάρχει πιο άμεση εκπροσώπηση των Ελλήνων του εξωτερικού.

Συγκεκριμένα πρότεινε:

μία περιφέρεια για Ευρώπη – Αφρική – Μέση Ανατολή,

μία για Βόρεια και Νότια Αμερική,

και μία για Ωκεανία και υπόλοιπη Ασία.

«Έτσι αυτός που ζει στην Αμερική θα ψηφίζει τον δικό του υποψήφιο», ανέφερε, απευθυνόμενος προς τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Παράλληλα εκτίμησε ότι το ΠΑΣΟΚ θα διαφωνήσει με την πρόταση, υπενθυμίζοντας ότι παρόμοια ρύθμιση είχε συζητηθεί και στο παρελθόν στη διακομματική επιτροπή.

Η απάντηση Ανδρουλάκη

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε ικανοποίηση για τη διευκρίνιση σχετικά με το τι θα ισχύει σε περίπτωση επαναληπτικών εκλογών, επισημαίνοντας ότι έτσι αποφεύγονται πιθανές νομικές αμφισβητήσεις.

Ωστόσο επέμεινε ότι η εκλογή των εκπροσώπων των αποδήμων θα πρέπει να συνεχίσει να γίνεται μέσω του ψηφοδελτίου Επικρατείας, ενώ εξέφρασε επιφυλάξεις για το κόστος μιας προεκλογικής εκστρατείας σε τόσο μεγάλες εκλογικές περιφέρειες.

Όπως σημείωσε, το υψηλό οικονομικό κόστος ενδέχεται να ευνοήσει υποψηφίους με μεγάλη οικονομική επιφάνεια ή δημόσια αναγνωρισιμότητα, περιορίζοντας τις δυνατότητες εκπροσώπησης για άλλες κατηγορίες πολιτών της ελληνικής διασποράς.

