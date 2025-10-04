Μητσοτάκης για Γάζα: Σημαντικό βήμα προόδου η δήλωση της Χαμάς

Ανάρτηση για την ανακοίνωση με την οποία η Χαμάς αποδέχεται το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός χαιρέτισε την απόφαση κάνοντας λόγο για «Σημαντικό βήμα προόδου».

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού

«Η δήλωση της Χαμάς αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου. Οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως και όλες οι εχθροπραξίες πρέπει να σταματήσουν. Η Ελλάδα παραμένει σταθερή στην υποστήριξη των προσπαθειών που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της σταθερότητας και στην προώθηση της διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή»

Hamas’s statement is an important step forward. Hostages must be released immediately and all hostilities must stop. Greece remains steadfast in supporting efforts aimed at restoring stability and promoting lasting peace and security in the region. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 4, 2025

