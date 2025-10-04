Μητσοτάκης για Γάζα: Σημαντικό βήμα προόδου η δήλωση της Χαμάς

Ο πρωθυπουργός χαιρέτισε την απόφαση κάνοντας λόγο για «Σημαντικό βήμα προόδου».

Μητσοτάκης για Γάζα: Σημαντικό βήμα προόδου η δήλωση της Χαμάς
04 Οκτ. 2025 11:51
Pelop News

Ανάρτηση για την ανακοίνωση με την οποία η Χαμάς αποδέχεται το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός χαιρέτισε την απόφαση κάνοντας λόγο για «Σημαντικό βήμα προόδου».

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού
«Η δήλωση της Χαμάς αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου. Οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως και όλες οι εχθροπραξίες πρέπει να σταματήσουν. Η Ελλάδα παραμένει σταθερή στην υποστήριξη των προσπαθειών που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της σταθερότητας και στην προώθηση της διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή»
