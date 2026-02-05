Μητσοτάκης για «Hellenic Heritage»: Ο Πολιτισμός πυλώνας ανάπτυξης και τουρισμού όλο τον χρόνο

Στην αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους εστιάζει το πρόγραμμα «Hellenic Heritage», με τον πρωθυπουργό να υπογραμμίζει τη σημασία του Πολιτισμού για την οικονομία και τον τουρισμό.

05 Φεβ. 2026 13:54
Pelop News

Τον ρόλο του Πολιτισμού ως βασικού αναπτυξιακού άξονα της χώρας ανέδειξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας κατά την παρουσίαση του προγράμματος «Hellenic Heritage», το οποίο αφορά την αξιοποίηση ψηφιακών και καινοτόμων υπηρεσιών για την αναβάθμιση της εμπειρίας επισκεπτών σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Πινακοθήκη, με πρωτοβουλία του υπουργείου Πολιτισμού, και είχε στόχο την προβολή της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές. Όπως επισήμανε ο πρωθυπουργός, η αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, ενισχύοντας την προσπάθεια ώστε η Ελλάδα να αποτελεί προορισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερης εθνικής σημασίας, τονίζοντας ότι η τεχνολογία λειτουργεί ως πύλη γνωριμίας με την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας. Αναφέρθηκε επίσης στη χρήση ψηφιακών ξεναγών σε πολλαπλές γλώσσες, στην ενίσχυση της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία και στη συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας επίσκεψης σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Παράλληλα, έκανε ειδική μνεία στη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης στη χρηματοδότηση του έργου, υπογραμμίζοντας ότι τα αποτελέσματα των επενδύσεων αυτών γίνονται πλέον ορατά.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι ο ελληνικός πολιτιστικός πλούτος αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα και ότι η σύνδεσή του με τον τουρισμό μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη, αυξάνοντας την επισκεψιμότητα και δημιουργώντας νέες δυνατότητες για τον πολιτιστικό τομέα.

